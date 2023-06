上月25日,華府兩岸專家葛來儀在華府智庫「布魯金斯研究所」( Brookings Institution)談論台灣未來的場合表示:「 北京對國民黨徵召的新北市長侯友宜不熟悉, 傾向支持擔任台北市長期間曾透過雙城論壇與中方往來過的柯文哲」 ,是項無關褒貶的中性談話,被自以為撿到寶的柯文哲擴大解讀為「 葛來儀是指所有參選人中,自己是最能跟中、美兩邊溝通的人」!

認為原意已遭柯文哲扭曲的葛來儀,隨即澄清並未幫柯文哲背書,「 也沒有說他是唯一有能力與中國溝通的候選人」。想不到,柯文哲6 月4日在東京參加僑宴時,繼續以「 她說在台灣政治人物對中國人的標準來看,柯文哲是最可靠的!」;經網友在推特詢問葛來儀是否説過該話, 得到的是葛來儀在6日斬釘截鐵的回應:「No. Can someone tell KP to stop talking about me?(不,有人可以告訴KP停止談論我嗎?)」

自抬身價不成反碰了一鼻子灰的柯文哲,於是氣極敗壞地在7日反嗆葛來儀:「是妳先討論我的」、「 沒扯我名字誰理妳」、「妳覺得妳有多重要?」

筆者要説的是,柯文哲對國際人士鬥雞性格的快人快語,是很不得體的─ ─

柯文哲在日本屢次嗆葛來儀「誰理妳」, 讓人聯想到當年中國代表在世衛嗆台灣記者「誰理你們」 的面目可憎!

葛來儀有多重要?當然不是柯文哲説了算!葛來儀擔任過美國智庫「 戰略與國際研究中心(CSIS)」的亞洲高級顧問, 曾任美國國防部和國務院的資深顧問,2021起擔任華府智庫「 德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任。 在亞太地區議題已然國際關注焦點的今天,除非缺乏國際觀,否則,研究領域著重亞洲的葛來儀有多重要,還用説嗎?

準此,只能説,敢狂言「沒扯我名字,誰理妳」的柯文哲,實在無需如此回嗆。

柯文哲在2015年台北市長任內, 將來訪之英國交通部長贈送的英國上議院懷錶譏為「破銅爛鐵」, 現在又對美國這個重要盟友的重要智庫幹部嗆「妳覺得妳有多重要」 ,可見柯P本性難移。只是,還是忍不住想提醒:要競選20 24台灣總統的人,總該學點國際禮儀吧?

( 作者為新竹教育大學退休副教授)