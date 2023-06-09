【更新】台灣新光金董事改選•改革派搶下2/3席次　吳東進：治理基礎建立在委託書令人憂心

更新時間: 2023-06-09 19:40

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）新光金董事改選，改革派取得2/3席次，新光金經營權確定變天。改革派代表洪士琪表示，今天(9日) 是很重要的日子，新光金正式踏上改革第一步，這是責任的開始；同時他為新光經營團隊平反，強調團隊沒有問題。

新光金董事改選結果今天下午3時左右揭曉，應選12席一般董事中，公司派取得4席、改革派取得8席；應選3席獨立董事中，公司派及改革派各拿下1席與2席，新光金經營權確定變天。

洪士琪步出股東會場並受訪，他先以8個字回應，「承先啟後、任重道遠」。

洪士琪進一步表示，他要為經營團隊說幾句話，新光金董事長許澎在3年前臨危授命，接任新光金董事長，其實這3年相當辛苦，他必須幫許澎平反。

洪士琪指出，新光金總經理吳欣儒也相當辛苦，「我相信我們經營團隊都不會有問題，新光這2個字也不會有問題」。

洪士琪表示，今天是一個很重要的日子，對於新光金控而言，是正式踏上改革第一步，謝謝股東及大眾的支持，未來會努力一步一步向前邁進。

有媒體詢問，搶下2/3席次，對改革派而言是否可稱為大獲全勝，中央社引述洪士琪回應，「這是一個責任的開始，我們還會繼續努力」。

另一方面，新光金大股東吳東進表示，對董事改選結果「感到遺憾但不意外」，新董事會成員都是公司派也是改革派，未來仍同治共治。

吳東進表示，他以新光金大股東身分，感謝新光金董事長許澎及總經理吳欣儒3年來所帶領經營團隊的辛勞與付出。

對於董事改選結果，吳東進表示感到遺憾但不意外，即使過程中得到多數外資實際股權支持，但畢竟這是一場委託書強壓實際股權的大戰，新光金未來治理基礎建立在委託書而不是實股上令人憂心。

吳東進認為，主管機關此次對委託書規則違反的現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。

吳東進表示，此次選舉媒體關注新光金是否變天，實有失焦，他在2020年卸下新光金及新光人壽董事長職務後，致力於永續基金會及醫院經營，回饋社會。

吳東進指出，明天過後，他在新光金的持股沒有改變，所提名的董事依然在董事會執行職務，繼續支持新光金成長茁壯；依新光金股權結構，新董事會成員都是公司派也是改革派，未來仍是同治共治局面。

他期許新當選董事能秉持用人唯才、尊重股東精神，公平合理安排公司職位，保障員工及幹部工作權益；尤其面對未來可能推動合併的行動，全體新當選董事能站在新光金立場，爭取全體股東、客戶與員工最佳利益。

首次發稿: 2023-06-09 16:06

台灣新光金經營權變天 改革派搶下2/3席次

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）新光金董事改選結果今天(9日) 下午3時左右揭曉，應選12席一般董事中，公司派取得4席、改革派取得8席；應選3席獨立董事，公司派及改革派各拿下1席與2席，新光金經營權確定變天。

當選一般董事名單包括吳欣儒、李增昌、賴慧敏、陳淮舟、林敦仁、吳東明、洪士琪、吳昕昌、魏寶生、林詩梅、吳邦聲、陳俊宏；當選獨立董事名單包括陳彥希、簡敏秋、許永明。合計改革派共拿下10席，達到2/3席次。

根據中央社，新光金今天舉行股東常會改選董事，有高達32名董事候選人爭15席次，由新光金大股東吳東進為首的公司派，對上原新光金董事洪士琪為代表的改革派。現場股東出席踴躍，根據新光金統計，普通股出席比率高達85.29%。

雙方從媒體攻防、委託書爭奪戰到爭取外資支持，最後關鍵時刻，吳東進更一度向傾向支持改革派的弟弟、台新金董事長吳東亮親情喊話，改選戰火延燒月餘，在今天正式畫下句點。

台灣新光金經營權變天 改革派搶下2/3席次