Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

【更新】台灣新光金董事改選•改革派搶下2/3席次　吳東進：治理基礎建立在委託書令人憂心

➤新光金今天(9日) 舉行股東常會改選董事，有高達32名董事候選人爭15席次，由新光金大股東吳東進為首的公司派，對上原新光金董事洪士琪為代表的改革派。➤吳東進認為，主管機關此次對委託書規則違反的現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/09 19:40
示意圖為6月5日台北醫學大學畢業典禮當天，台新金董事長吳東亮獲頒北醫名譽醫學博士，吳東亮（前排左6）與夫人彭雪芬（前排左5）、哥哥新光金大...

示意圖為6月5日台北醫學大學畢業典禮當天，台新金董事長吳東亮獲頒北醫名譽醫學博士，吳東亮（前排左6）與夫人彭雪芬（前排左5）、哥哥新光金大...

更新時間: 2023-06-09 19:40

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）新光金董事改選，改革派取得2/3席次，新光金經營權確定變天。改革派代表洪士琪表示，今天(9日) 是很重要的日子，新光金正式踏上改革第一步，這是責任的開始；同時他為新光經營團隊平反，強調團隊沒有問題。

新光金董事改選結果今天下午3時左右揭曉，應選12席一般董事中，公司派取得4席、改革派取得8席；應選3席獨立董事中，公司派及改革派各拿下1席與2席，新光金經營權確定變天。

洪士琪步出股東會場並受訪，他先以8個字回應，「承先啟後、任重道遠」。

洪士琪進一步表示，他要為經營團隊說幾句話，新光金董事長許澎在3年前臨危授命，接任新光金董事長，其實這3年相當辛苦，他必須幫許澎平反。

洪士琪指出，新光金總經理吳欣儒也相當辛苦，「我相信我們經營團隊都不會有問題，新光這2個字也不會有問題」。

洪士琪表示，今天是一個很重要的日子，對於新光金控而言，是正式踏上改革第一步，謝謝股東及大眾的支持，未來會努力一步一步向前邁進。

有媒體詢問，搶下2/3席次，對改革派而言是否可稱為大獲全勝，中央社引述洪士琪回應，「這是一個責任的開始，我們還會繼續努力」。

另一方面，新光金大股東吳東進表示，對董事改選結果「感到遺憾但不意外」，新董事會成員都是公司派也是改革派，未來仍同治共治。

吳東進表示，他以新光金大股東身分，感謝新光金董事長許澎及總經理吳欣儒3年來所帶領經營團隊的辛勞與付出。

對於董事改選結果，吳東進表示感到遺憾但不意外，即使過程中得到多數外資實際股權支持，但畢竟這是一場委託書強壓實際股權的大戰，新光金未來治理基礎建立在委託書而不是實股上令人憂心。

吳東進認為，主管機關此次對委託書規則違反的現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。

吳東進表示，此次選舉媒體關注新光金是否變天，實有失焦，他在2020年卸下新光金及新光人壽董事長職務後，致力於永續基金會及醫院經營，回饋社會。

吳東進指出，明天過後，他在新光金的持股沒有改變，所提名的董事依然在董事會執行職務，繼續支持新光金成長茁壯；依新光金股權結構，新董事會成員都是公司派也是改革派，未來仍是同治共治局面。

他期許新當選董事能秉持用人唯才、尊重股東精神，公平合理安排公司職位，保障員工及幹部工作權益；尤其面對未來可能推動合併的行動，全體新當選董事能站在新光金立場，爭取全體股東、客戶與員工最佳利益。

首次發稿: 2023-06-09 16:06

台灣新光金經營權變天　改革派搶下2/3席次

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）新光金董事改選結果今天(9日) 下午3時左右揭曉，應選12席一般董事中，公司派取得4席、改革派取得8席；應選3席獨立董事，公司派及改革派各拿下1席與2席，新光金經營權確定變天。

當選一般董事名單包括吳欣儒、李增昌、賴慧敏、陳淮舟、林敦仁、吳東明、洪士琪、吳昕昌、魏寶生、林詩梅、吳邦聲、陳俊宏；當選獨立董事名單包括陳彥希、簡敏秋、許永明。合計改革派共拿下10席，達到2/3席次。

根據中央社，新光金今天舉行股東常會改選董事，有高達32名董事候選人爭15席次，由新光金大股東吳東進為首的公司派，對上原新光金董事洪士琪為代表的改革派。現場股東出席踴躍，根據新光金統計，普通股出席比率高達85.29%。

雙方從媒體攻防、委託書爭奪戰到爭取外資支持，最後關鍵時刻，吳東進更一度向傾向支持改革派的弟弟、台新金董事長吳東亮親情喊話，改選戰火延燒月餘，在今天正式畫下句點。

台灣新光金經營權變天　改革派搶下2/3席次
新光金
董事
改選
公司派
改革派
吳東亮
吳東進
洪士琪

相關新聞

【更新】吊臂撞隔音牆有跳電警示•台中市議員怒批中捷黃金41秒無作為　代理董事長請辭獲准　
【更新】吊臂撞隔音牆有跳電警示•台中市議員怒批中捷黃金41秒無作為　代理董事長請辭獲准　
2023/05/12 22:22
【更新】台灣證交所: 泰山企業多次違反重大訊息申報規定•罰款300萬限期補正
【更新】台灣證交所: 泰山企業多次違反重大訊息申報規定•罰款300萬限期補正
2023/05/10 19:00
【公股罕見金銀分治】沈榮津上任台灣金控董事長　呂桔誠專任台銀董事長
【公股罕見金銀分治】沈榮津上任台灣金控董事長　呂桔誠專任台銀董事長
2023/02/03 14:02
台灣高端、基亞涉內線交易•士檢16路搜索約談　基亞董座張世忠30萬交保
台灣高端、基亞涉內線交易•士檢16路搜索約談　基亞董座張世忠30萬交保
2022/12/30 10:25
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
2022/12/20 08:28

更新時間 : 2023-06-09 21:17 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫體育藝文媒體環境界全淪陷
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫體育藝文媒體環境界全淪陷
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
〈時評〉中國可能使用無人機 影響台灣2024大選
〈時評〉中國可能使用無人機 影響台灣2024大選