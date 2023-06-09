南韓食材漲不停　民眾抱怨連連餐廳業者不敢漲

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）近期南韓整體物價的上漲趨勢雖趨緩，但食品物價仍居高不下，據南韓統計廳統計，以上個月為基準，五花肉的價格與2年前相比，上漲了16.1%，在路上已不難看見五花肉一人份（170~180克）1萬9千韓元（約453元台幣）的烤肉店。

根據韓聯社，上個月泡麵的價格與前一個月上比上漲13.1%，創下了自2009年2月金融危機以來的最高漲幅，隨著泡麵連續調漲，餐廳內所販售只加了一顆雞蛋的基本泡麵，價格也近5000韓元（約119元台幣）。

報導指出，指標性加工食品細分為112個品項中，有31個上漲率超過10%，其中包含了起司21.9%、魚餅19.7%、披薩12.2%、漢堡10.3%、紫菜包飯10.1%等。

一名在準備考試的29歲李某表示，現在在小吃店光點一條紫菜包飯和一碗泡麵就要1萬元（約238元台幣），正在準備考試也不能節省書費，不斷上漲的餐費令人感到很有負擔。

今年剛退伍復學的25歲申某表示，在入伍前的2019年時，50萬韓元（約1萬2千元台幣）還能夠生活一個月，現在卻非常勉強，連買個泡麵都捨不得，父母會從老家寄些鮪魚罐頭和蒸煮食品。

29歲的上班族金某抱怨道，今年年初公司的伙食費才漲了1000韓元（約24元台幣），和基本1萬2千韓元（約286元台幣）的午餐相比，簡直微不足道。

另一名53歲家庭主婦則說，以前一個月會去2、3次烤肉店，現在連要去1次都要考慮很久，上個周末也沒有出門飯，而是趁著超市打折買了肉在家烤來吃。

不斷上漲的食物價格不僅讓民眾叫苦連天，經營餐廳的業者也感到十分為難，他們一致說道，食材價格上漲了很多，但怕調漲餐點價格會引來客人的不滿，因此就算只調漲一點點也很有壓力。

一名經營烤肉店的47歲金某說，經營餐廳20年，第一次遇到物價如此瘋狂上漲的情形，因為餐廳很難堅持下去，所以在去年中秋節過後，菜單各漲了1000元，上班族向他抱怨「伙食津貼不漲，只有食物價格一直漲」，食材依然持續在上漲，但餐廳很難一直調漲下去，只好放著（價格）不管了。

另一間經營連鎖小吃店的39歲姜某說，店內食材自己買，但店內菜單價格是由總公司決定，食材跟3年前相比漲了2~3倍，但因為毫無利潤，總公司最後才將價格調漲600元（約14元台幣），以前覺得多賣一點就行，但最近就算多賣一點也沒賺到什麼，所以決定要把店收掉了。

一名經營13年全雞店的經營者說，在疫情前，18公升食用油的價格為2萬5千韓元（約596元台幣），但現在已經漲到了6～7萬韓元（約1429~1667元台幣），即使把雞的價格以倍數調漲也賺不了多少。