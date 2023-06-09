Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

澳洲駐台灣辦事處40週年晚宴 賴清德盼雙邊經貿發展共促區域穩定

副總統賴清德在致詞中，感謝澳洲駐台辦事處代表露珍怡促進台澳關係不遺餘力。他提及去年澳洲辦事處在台成立40週年，兩國情誼深刻。

By 陳雨耕、張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/06/09 14:32
「澳台情誼年回顧晚宴」8日晚間登場，澳洲駐台辦事處代表露珍怡（左５）與贊助商之一義美董事長高尚志（左４）合影。（圖／台灣英文新聞）

「澳台情誼年回顧晚宴」8日晚間登場，澳洲駐台辦事處代表露珍怡（左５）與贊助商之一義美董事長高尚志（左４）合影。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／陳雨耕、張雅鈞　台北採訪報導）澳洲駐台辦事處（8）日晚間慶祝在台成立40週年，代表露珍怡讚揚台灣成就卓越、雙方情誼緊密；副總統賴清德盼台澳持續密切合作，共促雙邊經貿發展及印太區域和平穩定。

露珍怡在「澳台情誼年回顧晚宴」的致詞中表示，澳洲與台灣共享公平、民主、自由與法治的價值觀，並同樣擁有「豐富的原住民文化、開放的多元社會及對包容、和平與繁榮的印太區域的承諾。」

露珍怡指出，2020年以來雙邊貿易達「歷史性的高度」，澳洲更是台灣能源與自然資源供應的最大國，她肯定台澳長期貿易關係讓兩國人民密切聯繫，兩國也在衛生、醫療與生物科技領域進行交流。

露珍怡強調，澳洲與台灣堅定致力於確保人權、文化與語言的權利，以及原住民的經貿機會，兩國都促進性別平等及女性領導與參與。

儘管今夏將卸任返澳，露珍怡強調，「台灣的卓越成就值得欽佩與尊重」，並稱能為澳台關係與友誼做出貢獻是她的榮幸，「我將與台灣保持終生友誼，台灣將永遠在我心中。」

副總統賴清德在致詞中，感謝露珍怡（Jenny Bloomfield）代表促進台澳關係不遺餘力。他提及，去年澳洲辦事處在台成立40週年，兩國情誼深刻，疫情期間也互相捐贈防疫物資、共享抗疫經驗。

賴清德指出，台澳經貿關係日益緊密，台灣更是澳洲第4大出口國及第5大貿易夥伴，2022年雙邊貿易額超過318億美元。台灣高科技產業與澳洲經濟具有互補性，盼雙方能展開「經濟合作協定」（ECA）談判，並協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），增進雙方乃至印太經貿發展與供應鏈韌性，未來也一起邁向2050淨零轉型目標。

賴清德還提及，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）曾在今年「香格里拉對話」亞洲安全會議提到，「我們所有人都必須維持和平與安全」，他表達欽佩和認同。任何國家都不應該以武力改變和平的現狀，一旦發生衝突，風險將遠遠超過各項可能的利益。他很期盼台澳在印太區域的和平穩定上持續合作。

8日晚宴也邀請了澳洲與台灣原住民音樂家演出，展現南島藝文之美，露珍怡也大方展出個人藝術收藏與來賓共賞，台灣老字號食品公司義美是本場晚宴的贊助商之一。
澳台情誼年回顧晚宴
澳洲
露珍怡
賴清德
台澳友好
台澳關係

相關新聞

副總統賴清德偕AIT主席羅森柏格訪台南嚐美食　盼台灣與美關係更上層樓
副總統賴清德偕AIT主席羅森柏格訪台南嚐美食　盼台灣與美關係更上層樓
2023/06/08 20:54
反制中國 日本加入美國、澳洲太平洋島國海纜計畫
反制中國 日本加入美國、澳洲太平洋島國海纜計畫
2023/06/07 16:54
守護易危物種存續　澳洲擬擴大麥誇利島海洋公園至3倍
守護易危物種存續　澳洲擬擴大麥誇利島海洋公園至3倍
2023/06/05 14:22
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
2023/06/05 14:18
【六四34週年】蔡英文盼中國青年享創作自由 賴清德提珍惜民主
【六四34週年】蔡英文盼中國青年享創作自由 賴清德提珍惜民主
2023/06/04 10:26

更新時間 : 2023-06-09 15:07 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫藝文界全淪陷
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫藝文界全淪陷
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
〈時評〉中國可能使用無人機 影響台灣2024大選
〈時評〉中國可能使用無人機 影響台灣2024大選
南韓電影「犯罪都市3」破紀錄　在韓上映僅六天票房近11.8億台幣
南韓電影「犯罪都市3」破紀錄　在韓上映僅六天票房近11.8億台幣