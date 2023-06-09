澳洲駐台灣辦事處40週年晚宴 賴清德盼雙邊經貿發展共促區域穩定

（台灣英文新聞／陳雨耕、張雅鈞 台北採訪報導）澳洲駐台辦事處（8）日晚間慶祝在台成立40週年，代表露珍怡讚揚台灣成就卓越、雙方情誼緊密；副總統賴清德盼台澳持續密切合作，共促雙邊經貿發展及印太區域和平穩定。

露珍怡在「澳台情誼年回顧晚宴」的致詞中表示，澳洲與台灣共享公平、民主、自由與法治的價值觀，並同樣擁有「豐富的原住民文化、開放的多元社會及對包容、和平與繁榮的印太區域的承諾。」

露珍怡指出，2020年以來雙邊貿易達「歷史性的高度」，澳洲更是台灣能源與自然資源供應的最大國，她肯定台澳長期貿易關係讓兩國人民密切聯繫，兩國也在衛生、醫療與生物科技領域進行交流。

露珍怡強調，澳洲與台灣堅定致力於確保人權、文化與語言的權利，以及原住民的經貿機會，兩國都促進性別平等及女性領導與參與。

儘管今夏將卸任返澳，露珍怡強調，「台灣的卓越成就值得欽佩與尊重」，並稱能為澳台關係與友誼做出貢獻是她的榮幸，「我將與台灣保持終生友誼，台灣將永遠在我心中。」

副總統賴清德在致詞中，感謝露珍怡（Jenny Bloomfield）代表促進台澳關係不遺餘力。他提及，去年澳洲辦事處在台成立40週年，兩國情誼深刻，疫情期間也互相捐贈防疫物資、共享抗疫經驗。

賴清德指出，台澳經貿關係日益緊密，台灣更是澳洲第4大出口國及第5大貿易夥伴，2022年雙邊貿易額超過318億美元。台灣高科技產業與澳洲經濟具有互補性，盼雙方能展開「經濟合作協定」（ECA）談判，並協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），增進雙方乃至印太經貿發展與供應鏈韌性，未來也一起邁向2050淨零轉型目標。

賴清德還提及，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）曾在今年「香格里拉對話」亞洲安全會議提到，「我們所有人都必須維持和平與安全」，他表達欽佩和認同。任何國家都不應該以武力改變和平的現狀，一旦發生衝突，風險將遠遠超過各項可能的利益。他很期盼台澳在印太區域的和平穩定上持續合作。

8日晚宴也邀請了澳洲與台灣原住民音樂家演出，展現南島藝文之美，露珍怡也大方展出個人藝術收藏與來賓共賞，台灣老字號食品公司義美是本場晚宴的贊助商之一。