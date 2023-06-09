夏威夷幾勞亞火山又爆發 USGS：火山煙霧隨風擴散 危害不容小覷

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界上觀光客流量最大，也是最活躍的火山–夏威夷的幾勞亞火山於當地時間本週三（7日）起又再次噴發岩漿，國家公園管理局擔憂，噴出大量熔岩的同時，也不斷釋放大量火山氣體，並隨著風向飄到遙遠的地方，危害甚大。

週三日出前、當地時間清晨4點45分左右，幾勞亞火山（Kilauea）的哈萊馬蘇馬火山口（Halema’uma’u crater）開始噴出大量熔岩，起初熔岩噴泉一度高達200英尺，爾後最大高度約維持在50英尺左右。

夏威夷火山天文台（Hawaiian Volcano Observatory）表示，由於熔岩在火山口底部流動，美國地質調查局（US Geological Survey，USGS）將幾勞亞火山的警戒提升到最高的「紅色」警告等級，當局正在評估火山噴發的危害，並圍起安全警戒線，提醒圍觀的遊客注意自身安全。

本週四（8日），當地官員們將警戒降至「觀察」等級，研判噴發活動僅限於哈萊馬蘇馬火山口，沒有跡象會擴及到人口稠密的地區。USGS於週四在最新狀態中表示，自噴發開始以來，熔岩噴泉的高度有所下降，可能是氣體流失所致，但高達仍有近33英尺高。

幾勞亞火山噴發，吸引數千名旅客爭相欣賞這神聖的一刻，當局警告旅客只可待在有標記的小徑和觀景台上，且務必遠離封閉區域。（圖／美聯社）

數千名前往夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes National Park）參觀幾勞亞火山的旅客被當局警告只可待在有標記的小徑和觀景台上，且務必遠離封閉區域。

當局說，「雖然觀賞火山噴發是一件令人興奮的體驗，但請記住，你正在觀察一個神聖的事件。」

根據國家公園管理局（National Park Service）的說法，在夏威夷原住民的傳統中，火山噴發具有深遠的文化和精神意義，且當地人認為幾勞亞火山是火山女神裴雷（Pele）的駐地，象徵著神聖不可侵犯。

不過，USGS擔憂，高濃度的火山氣體是個令人擔憂的主要的危害，因為這種危害會隨風飄向和影響很遠的地方。

隨著大量的火山氣體，包含水蒸氣、二氧化碳和二氧化硫等不斷從山頂釋放，會在大氣中發生反應，產生火山煙霧（volcanic smog,vog），這現象已可在幾勞亞火山的下風處觀察到。」

USGS說，火山煙霧會對居民、遊客和動物造成健康上的危害，也會影響農作物。

火山噴發還可能生成一種稱為「裴雷之髮」（Pele's hair）的生成物，是由冷卻的熔岩拉成又長又細的火山玻璃形成物，通常來自熔岩噴泉。這會對皮膚造成刺激，也對眼睛有害。

幾勞亞火山被喻為世界上最活躍的火山之一，自從1983年1月3日噴發以來，40年來不斷地噴出岩漿，2018年5月起進入活躍期，12月才停止活動，長達數月間持續大噴發，是近年最大的火山噴發事件，摧毀了數百棟房屋，並迫使周圍社區疏散。緊接著在2021年9月至12月又發生噴發；最近一次噴發則是在今年1月5日，持續61天，並在5月出現「動盪加劇」的跡象。。