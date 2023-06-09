〈時評〉「邀郭台銘加入競選總部」 國民黨大老王金平給侯友宜的弦外之音

前立法院長王金平婉拒出任國民黨總統參選人侯友宜的競選總部主委 ，並建議他應該邀請鴻海創辦人郭台銘來擔任， 王金平話說得很客氣，但其實這些話的潛台詞是， 若無法搞定郭台銘，侯友宜根本不用選。

截至目前為止，侯友宜仍陷入保二危機， 他的民調支持度不僅遠遠落後民進黨總統參選人賴清德， 有時還輸給民眾黨主席柯文哲，所以仍想方設法站穩第二名， 才有機會與賴清德一決勝負。

侯友宜為了增加自己的戰力， 除了要找一位可以和自己互補的副總統參選人， 更重要是要有一位能夠調和鼎鼐的競選總部主委， 他將目標鎖定王金平。

會選擇王金平並不令人意外， 因為正藍支持者有國民黨中央幫侯友宜扛大旗， 侯友宜要努力的是國民黨本土派，畢竟，侯友宜和黨內淵源不深， 若能有王金平加持，加上王金平在中南部的影響力， 將可省去開拓票源的時間。

不過，當多數人都以為國民黨整合完畢， 侯友宜陣營邀請王金平出任競總主委卻遭到三度婉姖， 王金平以自己和侯友宜團隊不熟為理由， 並且建議侯友宜應該要找郭台銘出任。

王金平的話說得客客氣氣， 其實每一句都是針對侯友宜弱點給予提醒。畢竟， 王金平在政壇上打滾多年，德高望重，即便不熟侯友宜團隊， 一樣可以居中統籌，王金平之所以拒絕，是不願涉入人事之爭。

熟悉國民黨生態的人都清楚， 侯友宜能繼朱立倫之後順利當選新北市長， 其實是靠朱立倫人馬抬轎，不過，就在侯友宜穩坐市長位置後， 開始整頓勢力，朱立倫舊屬也逐漸被排除在核心外。

此外，郭台銘目前動向仍然不明，就算他不再參選總統， 仍可能投入立委輔選，很可能又是藍營的另一個太陽， 加上郭台銘在知識藍、經濟藍、甚至是年輕藍方面， 遠比侯友宜獲得青睞，一旦侯友宜無法獲得郭台銘真心相挺， 這些票很可能轉移不到他身上， 這是王金平要侯友宜邀請郭台銘出任競總主委的最重要原因。

一旦郭台銘願意相挺，出任侯友宜競總職務， 多數問題自然迎刃而解；王金平怕的是， 侯友宜無法爭取到郭台銘的支持，那就算找誰來擔任競總主委， 恐怕都是白忙一場。