川普擅存機密文件被控7罪 黨內民調優勢不減反增1成

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國前總統川普被聯邦起訴卸任蓄意持有國防機密文件觸犯「間諜法」、妨害司法公正等7項罪名，官司纏身的川普堅稱無罪、被政治獵巫，其黨內民調優勢3月以來更是不減反增。

官司接二連三 川普盼重返白宮解套

聯邦調查局（FBI）去年8月自川普（Donald Trump）佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所，起出高達1.3萬份政府文件與照片、其中有百分為機密文件，如今被依7項聯邦刑事罪名起訴。

川普是美國史上首位遭聯邦起訴的卸任總統，並且是兩次被起訴。而他去年11月就已宣布角逐2024年的美國總統大選，是共和黨內首個表態競爭的參選人。

路透社、衛報報導，該起由美國司法部所提起的刑事案件，可謂川普尋求重返白宮的道路上又一次的法律挫敗。官司纏身的川普還有今年3月底遭到刑事起訴的封口費案、 性侵前雜誌專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）判賠500萬美元、以及卡洛爾控告其誹謗等等。

美國卸任總統首遭！川普涉嫌支付2女星婚外情封口費遭刑事起訴 明日開庭

川普在自家社群平台Truth Social上證實已被傳喚，將於下週二在邁阿密的聯邦法院出庭，更不忘喊冤稱自己是「無罪之人」，大罵拜登政府腐敗。

川普的律師並未對此做出回應，負責調查的聯邦特別檢察官史密斯（Jack Smith）的發言人拒絕發表評論。

一名匿名消息人士表示，川普在不當處置機密文件一案中面臨七項指控。紐時指出罪名包括蓄意持有國防機密觸犯「間諜法」（Espionage Act）、發表不實陳述及串謀妨害司法公正等。

司法部持續追查川普在2021年離開白宮後是否不當處理手頭上留存的機密文件，並在其寓所搜出百份機密文件。川普以擔任總統期間將這些文件解密為由進行自我辯護，然而川普並無提供相關證據，其律師也拒絕在法院文件中提出此一觀點。

無懼爭議不斷 選民逆風相挺

路透社也指出，川普多年來都能「不可思議的」挺過政治爭議。他將自己塑造成政治獵巫的受害者，並指責司法部的黨派偏見。

路透社／易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，自川普封口費案在紐約被起訴以來，他在共和黨內提名中，與其他競爭對手的領先優勢越拉越開，從3月中的44%支持率一路上升到4月初的58%，支持率第2高的美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）則是由3月中的30%降到4月初的21%

5月24日發布的昆尼匹克民調（Quinnipiac Poll）顯示，川普在共和黨選民中獲得56%的支持，迪尚特獲得25%；對比3月29日昆尼匹克大學民調，川普跟迪尚特分別獲得47%及33%支持，與路透社/易普索民調展現相同的趨勢。



共和黨選民自3月中到4月初，對黨內初選參選人的意向。(圖／翻攝自路透社／易普索民調）



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