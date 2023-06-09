陽奉陰違 制裁非真心 路透踢爆台灣宏碁Acer持續供貨俄國

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國對烏克蘭開戰後，各大企業紛紛表示退出俄國市場作為制裁，包括台灣電腦大廠宏碁（Acer）。然而，路透調查發現，宏碁嘴上說一套，卻仍持續供貨俄國，表裡不一。

路透根據俄國海關資料，2022年4月8日至2023年3月31日，宏碁透過在瑞士註冊的子公司Acer Sales International SA，向俄國出口744批電腦硬體商品，價值7,040萬美元。

由於出口是在境外進行，台灣對俄禁令管不到，相關產品亦未違反瑞士的出口限制。宏碁的行為雖不違法，與西方主要對手如戴爾（Dell）、惠普（HP）等比起來，卻顯得很不光明磊落。這兩大電腦大廠自去年2月俄烏戰爭後，便停止供貨俄國。

宏碁去年4月8日在聲明表明，「鑒於近日的發展，宏碁決定停止在俄業務。」

針對子公司暗渡陳倉一事，宏碁回應，「公司恪遵國際對俄貿易及出口規定。」其補充表示，瑞士子公司自去年4月8日起，即未再輸出桌機或筆電至俄國，但仍會在符合國際制裁規定下，「提供有限的電腦顯示器或設備予俄國民用市場」。

知情人士指，宏碁去年4月後仍持續供俄電腦螢幕及筆電。此事顯示，儘管國際施加諸多制裁，竭力阻止俄國取得科技設備，消費者還是能購得國外商品。

宏碁在俄國擁有廣大市佔率。2021年第4季，俄國電腦銷售市場，宏碁佔了18.5%，HP與Dell共佔20.8%。

台灣2022年2月25日宣布，加入制裁俄國行列，企業必須申請特別許可，方能出口特定科技產品。我經濟部向路透表示，高效能電子產品如螢幕、顯示器、筆電等，也在清單之上，原則上這類出口申請「不會核可」。