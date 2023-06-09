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台灣板橋某幼兒園學童疑遭餵「巴比妥」！毒物專家、醫師揭嚴重後果：影響智商、具成癮性

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/09 10:27
新北市板橋區某私立幼兒園發生教保員疑似餵食幼童「巴比妥」3級毒品事件。(示意圖/pexels)

新北市板橋區某私立幼兒園發生教保員疑似餵食幼童「巴比妥」3級毒品事件。(示意圖/pexels)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）新北市板橋區某私立幼兒園發生教保員疑似餵食幼童3級毒品事件。對此，毒理學家招名威教授表示，巴比妥藥物是一種管制類麻醉藥，具成癮性外，嚴重會造成孩童大腦發育不良；兒童急診科謝宗學醫師則痛批，下毒的幼兒園老師當然要接受法律制裁，但隱藏在背後系統性問題更要一併掀出來解決，不要讓類似事件再次發生。

全案緣於5月14日有3名家長報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等，檢警5月18日發動首波搜索。

截至昨（8）日已有17名家長報案，28名學童接受採檢，其中有8名驗出「巴比妥」以及「苯二氮平類」殘留微量反應。

新北幼兒園餵藥事件引眾怒，多位名醫紛紛出來提出專業見解。毒理學家招名威直言這起事件太扯了，搞半天這些孩子不是被安眠而是被麻醉，幼童體內竟然有巴比妥殘留！

他解釋，巴比妥藥物是一種管制類麻醉藥，臨床上屬於中樞神經抑制劑，使用於治療嚴重癲癇、失眠、鎮靜、誘導麻醉等；使用過量最嚴重將導致呼吸中止，會產生依賴性、嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。

此外，巴比妥是會對在發育中的孩子引發神經毒性，嚴重會造成大腦發育不良，智商會受影響。

同樣的，身為中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學直言，不管是巴比妥或苯二氮平類等，都是管制藥物，即使因為病情需要使用，兒科醫師開立醫囑時都戰戰兢兢，需要精算劑量和密切監控副作用，教保員在沒有醫師的醫囑擅自給幼童使用，等於是對幼童「下毒」，這是何等嚴重的社會事件！

他不禁感嘆，「五天前，我已經在粉專就已經分享過這個駭人聽聞的新聞，只是似乎沒有被重視。」

最後，招名威與謝宗學不禁反問，在國內被列為「第三級管制藥品」與「第三級毒品」的巴比妥，教保員是如何輕易取得藥物的？

謝宗學還問，為何新北教育局在接獲通報後延遲數週才介入？這是偶發事件？還是冰山一角？或是幼兒園教師之間流傳的「不可說的秘密」？抑或不只新北市，台灣其他地方的幼兒園也發生同樣的下毒事件？下毒的幼兒園老師當然要接受法律制裁，但隱藏在背後系統性問題更要一併掀出來解決，不要讓類似事件再次發生，完全杜絕類似犯罪行為，才是根本解決之道。
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