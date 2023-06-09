前情報人員吹哨 美國握有「完整」外星飛行器

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）從政府到民間，從明到暗，地球人對外星人的探索從未停止，卻因議題過於敏感，而總是諱莫如深。一名前美國情報官員爆料，美方數十年來回收了多個「不明飛行物實體」，卻從未將之公諸於世，此話一出，再掀熱議。

The Debrief報導，先前在美國國防部任職的情治人員格魯什（David Grusch），專事「不明飛行現象」（unexplained anomalous phenomena，UAP）研究。他稱政府與國防包商，數十年來不斷從各地回收非人類飛行物，有時是碎片，有時是完整飛行器。

經材料測試、原子結構與放射特徵等專業分析，判定這些飛行物的材質並非來自地球，超出了人類智慧，可能是來自外星或其他不明來源。然而，但當他將幽浮（UFO）機密資料交予美國國會後，卻遭到政府人士報復，國會也非法隱匿相關資訊。

在情報圈待了14年後，他於今年4月離職。

美國國家航空暨太空情報中心（National Air and Space Intelligence Cente）情報官員格雷（Jonathan Grey）證實了格魯什的說法，坦言確實有「異地物質」的存在，「地球人並不孤單。」他並稱，這是全球現象，非侷限於美國，但全球迄未擬出因應之道。

衛報指出，近年來出現了不少可靠的外星飛行器目擊通報。

2021年，美國軍方一段影像外流，畫面中出現了難以解釋的空中活動，而海軍飛行員也作證指出，時常在美國海岸與奇特的飛行物體相遇。在那之後，五角大廈便發布了一份UAP報告，羅列至少140起不明飛行現象。

2022年7月，美國國防部設立了全領域異常現象解析辦公室（All-domain Anomaly Resolution Office），專職追蹤UAP。去年12月，該單位表示已收到「數百起」通報，但仍未掌握外星生物的確切證據。不過，通報事件的飛官，往往會遭到騷擾，為了生涯前景，許多人決定不再將不明飛行現象上呈，阻礙了調查。