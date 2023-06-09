Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 蒐奇

前情報人員吹哨 美國握有「完整」外星飛行器

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/09 09:42
美國國防部釋出2015年發現的不明飛行物體（圖／美聯社）

美國國防部釋出2015年發現的不明飛行物體（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）從政府到民間，從明到暗，地球人對外星人的探索從未停止，卻因議題過於敏感，而總是諱莫如深。一名前美國情報官員爆料，美方數十年來回收了多個「不明飛行物實體」，卻從未將之公諸於世，此話一出，再掀熱議。

The Debrief報導，先前在美國國防部任職的情治人員格魯什（David Grusch），專事「不明飛行現象」（unexplained anomalous phenomena，UAP）研究。他稱政府與國防包商，數十年來不斷從各地回收非人類飛行物，有時是碎片，有時是完整飛行器。

經材料測試、原子結構與放射特徵等專業分析，判定這些飛行物的材質並非來自地球，超出了人類智慧，可能是來自外星或其他不明來源。然而，但當他將幽浮（UFO）機密資料交予美國國會後，卻遭到政府人士報復，國會也非法隱匿相關資訊。

在情報圈待了14年後，他於今年4月離職。

美國國家航空暨太空情報中心（National Air and Space Intelligence Cente）情報官員格雷（Jonathan Grey）證實了格魯什的說法，坦言確實有「異地物質」的存在，「地球人並不孤單。」他並稱，這是全球現象，非侷限於美國，但全球迄未擬出因應之道。

衛報指出，近年來出現了不少可靠的外星飛行器目擊通報。

2021年，美國軍方一段影像外流，畫面中出現了難以解釋的空中活動，而海軍飛行員也作證指出，時常在美國海岸與奇特的飛行物體相遇。在那之後，五角大廈便發布了一份UAP報告，羅列至少140起不明飛行現象。

2022年7月，美國國防部設立了全領域異常現象解析辦公室（All-domain Anomaly Resolution Office），專職追蹤UAP。去年12月，該單位表示已收到「數百起」通報，但仍未掌握外星生物的確切證據。不過，通報事件的飛官，往往會遭到騷擾，為了生涯前景，許多人決定不再將不明飛行現象上呈，阻礙了調查。
美國
國防部
五角大廈
外星
不明飛行物
幽浮
UAP
UFO
情報
情治
不明空中現象

相關新聞

挑戰中國禁忌 美國擬將台灣納入美日無人機網絡
挑戰中國禁忌 美國擬將台灣納入美日無人機網絡
2023/06/08 16:12
若美國、中國為台灣開戰 民調：歐洲人傾向中立不選邊站
若美國、中國為台灣開戰 民調：歐洲人傾向中立不選邊站
2023/06/08 14:14
加拿大野火美國也遭殃 煙塵瀰漫東岸、中西部 紐約染上詭異橙色
加拿大野火美國也遭殃 煙塵瀰漫東岸、中西部 紐約染上詭異橙色
2023/06/08 09:41
台灣開放進口美國豬肉逾2年 遭疑市場流向不明「洗產地」？農委會、食藥署說分明...
台灣開放進口美國豬肉逾2年 遭疑市場流向不明「洗產地」？農委會、食藥署說分明...
2023/06/07 17:22
反制中國 日本加入美國、澳洲太平洋島國海纜計畫
反制中國 日本加入美國、澳洲太平洋島國海纜計畫
2023/06/07 16:54

更新時間 : 2023-06-09 15:07 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫藝文界全淪陷
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫藝文界全淪陷
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
〈時評〉中國可能使用無人機 影響台灣2024大選
〈時評〉中國可能使用無人機 影響台灣2024大選
南韓電影「犯罪都市3」破紀錄　在韓上映僅六天票房近11.8億台幣
南韓電影「犯罪都市3」破紀錄　在韓上映僅六天票房近11.8億台幣