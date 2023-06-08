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副總統賴清德偕AIT主席羅森柏格訪台南嚐美食　盼台灣與美關係更上層樓

副總統致贈羅森柏格台南伴手禮堯平布朗尼及舊來發餅舖椪餅，分享旅行台南的美好滋味。美國在台協會高雄分處處長黃東偉（Thomas Wong）等人，陪同出席行程。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/08 20:54
副總統賴清德（右）8日陪同美國在台協會主席羅森柏格參訪台南，欣賞奇美博物館提琴收藏。（總統府提供）中央社

副總統賴清德（右）8日陪同美國在台協會主席羅森柏格參訪台南，欣賞奇美博物館提琴收藏。（總統府提供）中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德今天(8日) 陪同美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台南著名景點，品嚐在地美食。賴副總統表示，希望台美關係更上層樓，為維護區域和平繁榮共同努力。

總統府下午發布新聞稿表示，副總統一行首站前往奇美博物館，參觀動物廳、兵器廳、羅丹廳、藝術廳與樂器廳等展出的典藏文物，並於「阿瑪蒂工坊」欣賞館內提琴收藏，以及聆聽動人心弦的現場演奏。

副總統賴清德偕AIT主席羅森柏格訪台南嚐美食　盼台灣與美關係更上層樓

副總統賴清德（中）和美國在台協會主席羅森柏格（左）8日上午參訪奇美博物館，並在館前合影。中央社

副總統賴清德偕AIT主席羅森柏格訪台南嚐美食　盼台灣與美關係更上層樓

副總統賴清德8日陪同美國在台協會主席羅森柏格參訪台南奇美博物館。（總統府提供）中央社

隨後，副總統偕同羅森柏格前往市區正興老街「泰成水果店」，品嚐創意冰品哈密瓜瓜冰，並至祀典武廟、大天后宮參香；接著前往「隆興亞鉛店」參觀，從手工亞鉛製品技藝體會匠人精神，途中還購買「兩角銀冬瓜茶」一同享用。

午間，副總統一行在「赤崁璽樓」享用台式蔬食創意料理。用餐期間，賴副總統與羅森柏格暢談台美在安全與經濟等各方面的合作。

賴副總統感謝美國政府長期以來，不斷以具體行動表達對台灣的支持，包含近期剛完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定等，希望台美關係更上層樓，為維護區域和平繁榮共同努力。

副總統致贈羅森柏格台南伴手禮堯平布朗尼及舊來發餅舖椪餅，分享旅行台南的美好滋味。美國在台協會高雄分處處長黃東偉（Thomas Wong）等人，陪同出席行程。

中央社報導，副總統賴清德和美國在台協會（AIT）主席羅森柏格，今天不畏台南豔陽，走訪古廟老街，還喝了古早味冬瓜茶，體驗舊城風情。

賴副總統和羅森柏格今天上午參訪台南市仁德區奇美博物館後，2人在台南舊城區會合，先後造訪明鄭時期的祀典武廟及祀典大天后宮。賴副總統依台南習俗，上香祭拜；羅森伯格則持香站在賴副總統旁邊。

賴副總統和羅森柏格今天走訪台南屬非公開行程，祀典武廟及祀典大天后宮接受管制，媒體無法進廟跟拍。

賴副總統和羅森柏格2人參訪廟宇後，在祀典大天后宮前喝了古早味冬瓜茶，消暑解渴。因賴副總統曾任台南市長，廟前許多居民熱情打招呼，賴副總統也揮手、握手寒喧致意。之後，賴副總統和羅森柏格走向舊城老街，消失在巷道中。

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