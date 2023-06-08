【主張實行「聯合政府」】柯文哲在東京對外媒演講　批台灣兩大黨無法解決兩岸困境

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣民眾黨主席柯文哲訪問日本5天，今天(8日) 是最後一天，上午出席「日本台灣選哲之友會」籌備處揭牌儀式。他說，希望從這個基地開始，在各地開展後援會。

台灣民眾黨主席柯文哲訪問日本5天，8日是最後一天，上午出席「日本台灣選哲之友會」籌備處揭牌儀式。現場還有10多名鐵粉前來慶賀籌備處成立。中央社

柯文哲在日本台灣選哲之友會籌備處揭牌儀式致詞時表示，這次到日本訪問除了拜訪政界、國會智庫以外，也感受到台灣僑胞的大力支持，他內心非常感謝。

他說，自己常說如果要走得快，一個人走；要走得遠，要一群人走，所以他非常感謝有熱心的支持者成立台灣選哲之友會的東京籌備處，他也希望從這個基地開始，不只日本，也在全世界各地開展後援會。

日本台灣選哲之友會執行長謝明珠表示，台日關係愈來愈好，台灣也有很多人在日本就學、生活、工作，這些人心繫台灣，對台灣的繁榮、未來、和平等等都非常關注，今天集結這些對台灣非常關注的朋友一起希望台灣有個更好的未來、有更美好正確的選擇。

她說，今天是日本台灣柯文哲後援會的開始，之後到處選哲之友會都將開花，請大家拭目以待。

日本台灣選哲之友會籌備處會長林良育表示，相信大家在柯文哲擔任市長時期，留下深刻的印象，不論是做事的果決，或是建立SOP（標準作業程序），他相信有柯文哲的領導，台灣能更進一步發展。雖然兩岸關係緊張，但他相信柯文哲當上總統後，定能妥善處理兩岸問題，也請大家相信2024年選哲，一定能為台灣開啟新的道路。

今天有10多名僑胞到場慶祝日本台灣選哲之友會籌備處成立，其中一位嫁到日本26年的台僑女士表示，自己是柯文哲的「鐵粉」，看到台灣藍綠常鬥來鬥去，很期待能政權輪替，由柯文哲執政，讓台灣變得更好。

中央社報導，台灣民眾黨主席柯文哲訪日最後一個行程在日本外國特派員協會以「台灣新政治」為題演講。他說，民進黨和國民黨都無法解決兩岸目前困境，應該實行「聯合政府」，團結台灣。

柯文哲今天下午在日本外國特派員協會（FCCJ）演講，一開始自我介紹說：「大家好，我是2024年中華民國總統候選人柯文哲。」

他表示，2013年中國開始「一帶一路」計畫，2018年美國總統川普（Donald Trump）開啟美中貿易戰，之後國際局勢受到劇烈的衝擊。地緣政治開始成為世界各國關注、討論的議題，其中，台海兩岸的互動與兩岸和平更是動見觀瞻。台海兩岸的和平對於維繫印度太平洋地區及全世界和平具有相當重要的價值。

他說，為了確保台海兩岸的和平，台灣應該是美中溝通的橋梁，不是美中對抗的棋子；台灣應該是團結和諧的國家，不是分裂鬥爭的國家；台灣應該是美麗之島福爾摩沙，而不是如外國媒體所稱「世界最危險的地方」；台灣應該由清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府帶領，而不是口號治國、大灑幣、債留子孫、製造仇恨分裂。

他表示希望跟大家談談台灣應如何如同19世紀日本的「維新時刻」，讓台灣進行文化與價值上的改變，成為進步的海洋民主國家。

他認為，台灣需要一個秉持務實、理性、科學的政府，在推動政策時傾聽人民聲音、尊重專業意見、實踐普世價值，為國家制定長期計畫，不再因為換人執政就左右搖擺。建立正確的政治文化，讓台灣成為廉能國家，落實「國家治理」。

他指出，自從2000年以後，台灣再也沒有長期計畫，最主要的原因就是民進黨、國民黨這兩大政黨為了謀求政黨利益，以意識形態煽動仇恨，造成極端政治，使得國家方向忽左忽右。

他說，台灣民眾黨的出現，是因為台灣人已厭惡兩黨惡鬥，希望有理性、務實，真正重視人民福祉的第三勢力挺身而出，制衡兩黨。

他強調，台灣應該實行「聯合政府」，執政者應該主動分享權力，落實用人唯才，讓各政黨一起貢獻所長來團結台灣。台灣的總統制經常被批評是有權無責，無法落實責任政治，要解決這個困境，他主張總統須依據憲法向立法院進行國情報告。

他認為，目前的執政黨民進黨已完全失去與中共政府的互信，最大在野黨國民黨則是對於中共政府過於順從，都無法解決兩岸目前困境。

他主張組織聯合政府，團結台灣，讓政黨和解，讓台灣2300萬人先有共識，台灣才能與中共政府展開有意義的對話，建立兩岸和平。

有關兩岸關係，他主張秉持「五個互相」的原則，這包括互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解，以確保對等尊嚴、增加彼此善意，促進兩岸對話，減少衝突危機，創造台海和平。

他表示，將確保台灣人民持續享有自由民主的政治制度與生活方式，並且備戰而不畏戰，能戰而不求戰，以「台灣自主、兩岸和平」的政策，與日本、美國共同維繫印太地區的繁榮與穩定。

他說，在前總統李登輝執政時代，有「明德小組」扮演台美日三方高層溝通的平台，未來如果他執政，也希望重新建立這樣的制度，彼此共享訊息，維護區域和平。

此外，他認為，日本是台灣的第3大貿易夥伴，在全球矚目的戰略產業－半導體產業上更有密切的合作，希望台日可合作建立更有韌性的產業鏈，為世界科技與經濟發展做出穩定貢獻。

另外還將積極加速制度法規接軌國際，讓台灣爭取加入區域經貿組織，尤其是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等區域經貿組織，讓台灣的優秀企業走向世界，世界走入台灣。

在演講最後，柯文哲說，現在大家說「台灣有事，日本有事，日美同盟有事」，他希望未來大家可以說「台灣和平，日本和平，世界和平」。台灣一直都被譽為華人世界的民主典範，未來他有信心，台灣可以成為民主世界的進步典範。

演講後，柯文哲接受媒體提問。外媒高度關注他對於改善兩岸關係的想法。