（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新北市長侯友宜7日晚間與美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格，針對台美交流、兩岸關係、區域和平與國防安全交換意見。侯友宜表達支持台美緊密合作、維持台海穩定的立場。

新北市政府8日以新聞稿表示，羅森柏格（Laura Rosenberger）7日下午到市府拜會侯友宜，雙方就台美交流、兩岸關係、區域和平與國防安全等各面向議題廣泛交換意見。

新北市長侯友宜（前中）7日與美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（前右3）、美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（前左3）及市府女性局處首長會晤，侯友宜特別向羅森柏格表達支持台美緊密合作、維持台海穩定的立場。（新北市府提供）中央社

新聞稿表示，侯友宜也向羅森柏格分享參選2024年總統的心路歷程，及對未來國政的擘劃。

侯友宜說，台灣作為美國在亞太地區長期堅定的盟友，特別向羅森柏格表達支持台美緊密合作、維持台海穩定的立場。

市府說，會議由秘書處長安排，市府女性局處首長副秘書長龔雅雯、秘書處長饒慶鈺等人也陪同會晤；隨後侯友宜陪著羅森柏格、市府官員一起從板橋搭火車至汐科站，轉接駁車前往平溪風景區。

侯友宜並向羅森柏格介紹北台灣交通建設、高科技經貿布局及全球永續發展，並於平溪共進晚餐後一起放天燈。侯友宜寫下「台美交流、友誼長存」願望，羅森柏格則用英文祝願「AIT US-TAIWAN EXCHANGE」，祈願天燈點亮世界，帶來希望。

另外根據中央社報導，7日晚間美國在台協會主席羅森柏格與新北市長侯友宜在市府見面，雙方閉門會議不公開。對於侯友宜是否藉此表達訪美意願，市府說，將尊重雙方默契適時發布。

羅森柏格（Laura Rosenberger）5日至10日訪台，7日在下班時間，前往新北市府拜會侯友宜。此行，是由AIT主動接洽並與市府秘書處聯繫安排，侯友宜以市長身分接待，市府說，並非選舉行程。

據了解，侯友宜與羅森柏格閉門會晤將近1小時，侯友宜最後還與祕書處長饒慶鈺、青年局長邱兆梅等部分局處首長，送羅森柏格到板橋火車站搭車。

市府新聞局晚間以文字表示，關於羅森伯格主席參訪新北市，與侯友宜會晤的相關行程，將尊重雙方默契適時發布。

部分陪同至板橋車站的女性首長則低調表示，僅是前往送行，並未參與閉門會議，相關會談內容，由市府新聞局對外公布。

AIT主席羅森柏格拜會台灣新北市長侯友宜•閉門會議很神祕 相約平溪放天燈