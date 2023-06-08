新品亮相！台灣中衛進攻個人護理市場　幼童、露營咖首選加鈣「潔牙濕紙巾」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中衛於「台灣國際醫療暨健康照護展」推出新產品「W博拭」。

台灣口罩品牌中衛今（8）日再度參加「台灣國際醫療暨健康照護展」，展位以高雅銀白灰為主色調，輔以柔和燈光，以「Healthy in Style 活出健康新時尚」為主軸，除了展出多款與日本知名丹寧品牌EDWIN、金馬 59、金曲獎等精采聯名口罩，還有天后級藝人Jolin、張惠妹、謝金燕、周湯豪演唱會合作口罩，更帶來全新開發的「W博拭」濕巾系列產品，這是中衛繼彩色口罩後，再次大舉進攻個人護理市場。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，「W博拭」濕巾系列是在台灣市佔率七成的「中衛酒精棉片」的基礎上，研發出來的。暢銷十多年的酒精棉片在台灣首創採用高密封易撕單片包技術，深得醫療人員及消費者信賴。如今「W博拭」濕巾系列也堅持單片包技術，讓民眾輕鬆攜帶，隨手清潔，用完即丟，不用擔心整包濕巾開封後的保存問題。目前有「潔牙濕紙巾」、「酒精濕紙巾」、「純水清淨棉」等三項產品，並於momo、博客來、PChome等各大電商販售。

其中「潔牙濕紙巾」可解決不方便刷牙的困擾，像是戶外登山露營者，或需他人協助才能清潔牙齒牙齦的幼童及銀髮族。產品成份添加木糖醇及鈣，些微甜味可增加幼童使用意願。周令怡指出， 4月於日本參展時，潔牙濕紙巾詢問度出乎意料的高，可見此類產品在日本的發展潛力。而「酒精濕紙巾」及「純水清淨棉」則在後疫情時代，讓民眾隨時保持清潔消毒，遠離病毒。



潔牙濕紙巾。(圖/品牌提供)

本次展出另一項新品是「醫療用潤滑膏」，這項與靜宜大學合作研發近十年的創新產品在不斷調整配方比例後，成功讓潤滑膏在經過Gamma輻射滅菌後仍能維持足夠的濃稠度，方便醫師進行導管手術。中衛貼心設計V型開口，方便醫護人員集中擠壓使用。

周令怡說這十幾年來，中衛從B to B市場轉投入消費性市場，交出一張漂亮的成績單。2011年，消費性市場的銷售額約佔中衛營收2~3成，如今已成長到約占5成，而公司年營收也從2011年的新台幣3億元，成長到約10億元。

除了繼續創新開發產品，中衛也極重視環保永續，今年首次在展場規劃環保永續區，公開呈現為環保而努力的各項措施，希望拋磚引玉，吸引更多廠商加速環保腳步。今年一月中衛除了已通過「ISO14064-1溫室氣體盤查」國際認證，也在廠區架設太陽能板並建置雨水回收系統，更將口罩外盒包裝逐漸更換為符合「FSC森林環保認證」的全新包裝，原料來自次森林或人工種植森林，而不是原始森林，為保護森林盡一份力。