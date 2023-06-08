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Wildaid野生救援全球大使瘦子E.SO走入全沉浸深海體驗展　呼籲大家一起保育鯊魚守護海洋

By 台灣英文新聞
2023/06/08 17:53
照片載自WildAid野生救援臉書

照片載自WildAid野生救援臉書

6月8日是世界海洋日，在這個提高人們對地球保護的意識和重要性的日子，WildAid野生救援全球大使『瘦子E.SO』走入『Oceanbox全沉浸深海體驗展』，在感受深海沉浸震撼的同時，瘦子ESO呼籲大眾一起行動，保護鯊魚、守護海洋。

走入虛擬沉浸深海有真實尺寸的鯊魚動畫震撼場景，瘦子E.SO表示：『其實鯊魚是迴游生物，牠需要很大的空間，讓牠一直游動牠們連睡覺的時候也在遊，所以其實想像一下，如果你把牠們放在一個魚缸裡面，不管那個魚缸再怎麼大，它還是一個缸。這樣的呈現方式我覺得是更好的，我們也可以感覺到鯊魚的尺寸，牠在水裡的樣子，但是你又不用真的把牠關在一個魚缸裡面。』海洋是地球上最寶貴的資源之一，我們應該共同努力保護它。保護鯊魚不僅是為了守護海洋生態平衡，更是為了人類在地球上的永續生存。6/10一起到新竹大遠百參觀沈浸深海展覽，去認識瀕危物種的鯊魚，去了解地球上鯊魚生態面臨的危機對海洋生態的重大意義。

『Oceanbox全沉浸深海體驗展』是一個集教育展示、AR數位互動於一體的數位虛擬特展，走入展覽將會被多隻超大鯊魚環繞，在近距離看見鯊魚的同時，感受海洋生態的美麗和脆弱，透過AR擴增實境體驗，更可以進一步認識台灣沿海鯊魚生態，以及了解鯊魚在海洋生態平衡上扮演的關鍵角色。為推廣『不傷害任何一個生命』進行教育展示的理念，WildAid野生救援與社團法人中華民國關懷生命協會，自2022年開始虛擬取代活體展示的巡迴展覽計畫，展覽本月巡迴到新竹大遠百。展覽展期間全程免費，將守護海洋生態的觀念透過數位體驗的方式，與北台灣在地大小觀眾互動。現場不只可以體驗ＡＲ海洋知識，還可以看見真實尺寸的鯊魚在身邊悠游！

Oceanbox全沉浸深海體驗展將於6月10日起至9月20日止在新竹大遠百6樓展出。你可以近距離認識鯊魚，用行動支持『沒有買賣就沒有殺害』！保護鯊魚，守護海洋！為我們的地球盡一份心力！

展期：2023/6/10-9/20

展覽場地：新竹市東區西大路323號 新竹大遠百 6樓

開放時間：PM13:00-21:00(配合大遠百營業日)

更新時間 : 2023-06-08 19:53 GMT+08:00

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