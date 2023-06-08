新北五股區綠竹筍評鑑暨創意餐料理比賽　開發綠竹筍新吃法

五股區農會為行銷在地綠竹筍，於今（8）日舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，共有來自該區內82位筍農挑選自家最頂級的上筍來參賽，經過以「外觀」、「柔嫩度」、「色澤風味」及「糖度」等評比之後，冠軍由黃金燕女士奪得。另外五股區農會家政的志工媽媽們，也拿出看家本領烹煮出一道道色香味兼具的綠竹筍創意料理比賽，今年由德音三班獲得冠軍。
每年6月到9月是綠竹筍產季，因新北市轄內多淺山地形，非常適合綠竹筍生長，是全臺綠竹筍最大產區，像是八里、五股，位處觀音山下，當地火山灰土壤及富含礦物質，加上鄰近淡水河出海口，溫度、雨量適中及日照充足，非常適合綠竹筍生長的條件，其中五股的綠竹筍產量更居全新北市之冠，有綠竹筍故鄉之稱。另外，三峽、新店等地淺山區域，除土質肥沃，礫石也較少，使得土壤能涵養較多水分，像是三峽栽種出來質地細、甜度高、口感清爽，有如水梨般，故有「梨子筍」美稱。
五股區農會總幹事姚舜仁表示，五股因得天獨厚的生長條件，加上栽種綠竹筍已有百年的歷史，是在地非常重要的綠金產業，使得五股綠竹筍常是市級或全國比賽的常勝軍。感謝新北市政府農業局輔導農會每年會舉辦綠竹筍評鑑比賽，透過評鑑將農友齊聚一堂，彼此分享栽種心得與方法，進而栽種出品質更優良的綠竹筍。也因為綠竹筍深植在地歷史悠久，是家家戶戶常見的食材，因此在地開發出各式各樣的料理，農會為了進一步推廣綠竹筍，結合在地家政班志工媽媽們，以綠竹筍為主題材，進行創意料理競賽，讓更多民眾看到料理綠竹筍的不同面向，相關的料理食譜將會放在五股農會網站及臉書粉絲團上面，提供民眾學習。
這次五股區綠竹筍評鑑比賽冠軍由黃金燕女士獲得，家中筍園由黃金燕與陳進樺夫婦兩人共同經營，陳進樺當初在中國上班，後來父親過世後，不捨家中竹林沒人接手，於是決定回來接家中產業，夫妻兩人一起照顧竹林10幾年，由老婆黃金燕女士負責到市場販售。陳進樺感慨表示，這次生產的竹筍可以獲得冠軍，每天半夜3點起床挖筍的辛苦一切都值得了。同時也推薦民眾可以在家簡單料理，簡單竹筍湯就能吃出當季竹筍鮮甜脆。
評鑑比賽評審劉廣泉表示，本次冠軍筍可以看出筍農的用心照顧，冠軍筍肉色澤潔白、筍肉厚實、底部肥大，且筍肉比例多，在外觀上，筍型彎曲無病斑且筍尖端無出菁變綠，色澤均勻，糖度及柔嫩度皆在水準以之上，故能脫穎而出。創意料理競賽評審傅智麟表示，本次料理競賽評比著重在刀工、擺盤及推廣性，每位參賽者的料理使用簡單工具進行料理，皆具有推廣性，在刀工上，運用細緻刀工，讓醬汁融入竹筍，或運用滾刀方式，提升筍子脆度，而且也搭配在地食材像是南瓜，提升竹筍甜度及口感。
新北市農業局長李玟表示，綠竹筍高纖低熱量，是養生健康的食材，也是新北健康三寶，近年新北市推動「農業健康市/式」政策，首要便是要讓民眾吃得健康永續，為食安把關，因此，農業局與各區農會輔導的筍農，栽種出健康優質的新北綠竹筍，品質深受各界肯定，歡迎民眾到各綠竹筍產區走走，品嚐當季在地新鮮的優質筍。購買資訊可至農業局網站查詢或逕洽各農會產銷部詢問。
照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供