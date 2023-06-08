新北五股區綠竹筍評鑑暨創意餐料理比賽　開發綠竹筍新吃法

五股區農會為行銷在地綠竹筍，於今（8）日舉辦「 綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，共有來自該區內82位筍農挑選 自家最頂級的上筍來參賽，經過以「外觀」、「柔嫩度」、「 色澤風味」及「糖度」等評比之後，冠軍由黃金燕女士奪得。 另外五股區農會家政的志工媽媽們， 也拿出看家本領烹煮出一道道色香味兼具的綠竹筍創意料理比賽， 今年由德音三班獲得冠軍。

每年6月到9月是綠竹筍產季，因新北市轄內多淺山地形， 非常適合綠竹筍生長，是全臺綠竹筍最大產區，像是八里、五股， 位處觀音山下，當地火山灰土壤及富含礦物質， 加上鄰近淡水河出海口，溫度、雨量適中及日照充足， 非常適合綠竹筍生長的條件， 其中五股的綠竹筍產量更居全新北市之冠，有綠竹筍故鄉之稱。 另外，三峽、新店等地淺山區域，除土質肥沃，礫石也較少， 使得土壤能涵養較多水分，像是三峽栽種出來質地細、甜度高、 口感清爽，有如水梨般，故有「梨子筍」美稱。

五股區農會總幹事姚舜仁表示，五股因得天獨厚的生長條件， 加上栽種綠竹筍已有百年的歷史，是在地非常重要的綠金產業， 使得五股綠竹筍常是市級或全國比賽的常勝軍。 感謝新北市政府農業局輔導農會每年會舉辦綠竹筍評鑑比賽， 透過評鑑將農友齊聚一堂，彼此分享栽種心得與方法， 進而栽種出品質更優良的綠竹筍。也因為綠竹筍深植在地歷史悠久， 是家家戶戶常見的食材，因此在地開發出各式各樣的料理， 農會為了進一步推廣綠竹筍，結合在地家政班志工媽媽們， 以綠竹筍為主題材，進行創意料理競賽， 讓更多民眾看到料理綠竹筍的不同面向， 相關的料理食譜將會放在五股農會網站及臉書粉絲團上面，提供民眾學習。

這次五股區綠竹筍評鑑比賽冠軍由黃金燕女士獲得， 家中筍園由黃金燕與陳進樺夫婦兩人共同經營， 陳進樺當初在中國上班，後來父親過世後，不捨家中竹林沒人接手， 於是決定回來接家中產業，夫妻兩人一起照顧竹林10幾年， 由老婆黃金燕女士負責到市場販售。陳進樺感慨表示， 這次生產的竹筍可以獲得冠軍，每天半夜3點起床挖筍的辛苦一切都 值得了。同時也推薦民眾可以在家簡單料理， 簡單竹筍湯就能吃出當季竹筍鮮甜脆。

評鑑比賽評審劉廣泉表示，本次冠軍筍可以看出筍農的用心照顧， 冠軍筍肉色澤潔白、筍肉厚實、底部肥大，且筍肉比例多， 在外觀上，筍型彎曲無病斑且筍尖端無出菁變綠，色澤均勻， 糖度及柔嫩度皆在水準以之上，故能脫穎而出。 創意料理競賽評審傅智麟表示，本次料理競賽評比著重在刀工、 擺盤及推廣性，每位參賽者的料理使用簡單工具進行料理， 皆具有推廣性，在刀工上，運用細緻刀工，讓醬汁融入竹筍， 或運用滾刀方式，提升筍子脆度，而且也搭配在地食材像是南瓜， 提升竹筍甜度及口感。

新北市農業局長李玟表示，綠竹筍高纖低熱量，是養生健康的食材， 也是新北健康三寶，近年新北市推動「農業健康市/式」政策， 首要便是要讓民眾吃得健康永續，為食安把關，因此， 農業局與各區農會輔導的筍農，栽種出健康優質的新北綠竹筍， 品質深受各界肯定，歡迎民眾到各綠竹筍產區走走， 品嚐當季在地新鮮的優質筍。購買資訊可至農業局網站查詢或逕洽各農會產銷部詢問。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供