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臺灣企銀首「繡」 黃莉莉刺繡展貓罐頭入作　推再生藝術

By 台灣英文新聞
2023/06/08 17:33
臺灣企銀邀請臺灣首位「紗網刺繡家」黃莉莉，於該行「意象大稻埕」藝文空間舉辦創作個展。（照片由臺灣企銀提供）

臺灣企銀邀請臺灣首位「紗網刺繡家」黃莉莉，於該行「意象大稻埕」藝文空間舉辦創作個展。（照片由臺灣企銀提供）

傳統刺繡也能結合ESG玩出新花樣！臺灣企銀邀請臺灣首位「紗網刺繡家」黃莉莉，於該行「意象大稻埕」藝文空間舉辦「絲路、思路」黃莉莉刺繡創作個展，其中展出包含布繡、紗網繡以及利用貓罐頭、光碟片作為載具創作的30件環保藝術繡品，用當代繡法展現傳統藝術的魅力和無限可能性。

黃莉莉為非科班出身的素人藝術家，原先於外商公司擔任專業經理人，因緣際會接觸刺繡工藝，展開鑽研刺繡創作的旅程。她將較為自由的「亂針繡」針法，結合紗網、冷氣濾網等廢棄物創作，自創出一套「紗網亂針繡」，針線在穿梭交錯之間，將細膩的線條紋理及豐富色彩建構出來，近看混亂，遠看層次分明，一舉突破傳統刺繡限制。

黃莉莉認為：「紗網是限制，也是解放」，沒有束縛的紗網刺繡，猶如掙脫人生的框架更為自由奔放，創作題材同樣跳脫既定民俗圖樣，像是表現臺灣意象的《101 Taiwan Red 台灣紅》、電影《賽德克巴萊》劇中人物以及京劇經典《霸王別姬》都成為黃莉莉針下栩栩如生的作品，用傳統工藝回應當代話題，以刺繡傳承世代並接軌當代。

臺灣企銀表示，黃莉莉老師融合傳統技藝與當代話題的刺繡作品，結合了藝術性、環保意識以及對於藝術文化的傳承，取之傳統又突破傳統，在看展過程中感受到豐富多元的體驗，希望藉由此次個展，讓大家瞭解傳統文化技藝及環境永續理念。未來臺灣企銀也將持續履行ESG各領域發展目標，推動多元藝術展覽，為藝文發展盡一份心力。

「絲路、思路-黃莉莉刺繡創作個展」即日起至8月4日止，每週一至週五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業部大廳(臺北市大同區塔城街30號)展出，例假日不開放，歡迎各界蒞臨欣賞。

更新時間 : 2023-06-08 19:53 GMT+08:00

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