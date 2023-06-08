來一杯？台灣首間五星飯店推出貢丸豬血糕調酒　攜手台北表演藝術中心推旅遊路線

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣首間五星飯店圓山大飯店和臺北表演藝術中心（簡稱北藝中心）今（8）日推出「時差旅行」雙旅遊路線刺激士林周邊觀光，更以北藝建築外觀製作《貢丸豬血糕》調酒，盼帶給旅客不同體驗。

圓山大飯店成立於1952年，至今已接待111位友邦元首及無數政要貴賓，見證許多歷史性會面，此次和北藝中心推出兩條觀光路線，首先來到飯店內的國宴廳享用歷任總統都用過的精緻餐點，由主廚許耀光設計的牛肉麵、蓮蓉酥、珍珠奶茶等，其為首代總統套房，採用第三代國宴餐盤，讓旅人有奢華「總統級」的享受；此外，能實地走訪傳說中「世界最長的秘密滑梯」圓山西密道，近距離觀察戰用防爆燈與消音錐。

圓山大飯店董事長林育生表示，圓山文化導覽至今已吸引將近70萬人，紀錄圓山飯店元老級員工的書籍《紅房子》在2022年成為台北書店的暢銷書第一名。此次雙方合作的「時差旅行」將邀請旅人品嚐精彩國宴料理、進入密道、體驗北藝中心的VR導覽等，帶來一場極具人文的旅程。

由荷蘭籍建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）操刀的北藝中心歷時十年建造，被CNN評選全球最具顛覆性的8大建築，其特別設置的「參觀回路」為建築師特色，可直達舞台後臺區及辦公室，一睹戲劇人的日常，此次觀光路線呼應打開圓山大飯店，旅人在飯店吃飽喝足後可搭乘交通工具到北藝中心參觀，並體驗由金獎導演黃心健和張文杰設計的VR《漂浮北藝微糖少冰》，跳脫制式的空間介紹影片，拆解空間觀者能自由穿梭。

特別的是，雙方首度合作就大膽的以北藝中心外觀為靈感，被在地人戲稱為「皮蛋豆腐」的圓型劇場此次化身貢丸，成為圓山大飯店的調酒品項《貢丸米血糕》，以飯店窖藏陳高為基底，黑糖糕取代豬血糕沉杯底，加入新鮮香菜及香菜汁十分爽口，杯緣點綴一圈花生粉甜而不膩，也是首次以北藝為題的飲品，話題性十足。

「時差旅行」雙路線與雞尾酒自即日起於「Klook客路旅行」獨家啟售。

警語：請理性飲酒，酒後請找代駕。