期交所參加2023年期貨市場協會年會　分享台灣選擇權市場發展經驗

臺灣期貨交易所(期交所)積極拓展國際觸角，馬不停蹄， 赴匈牙利布達佩斯參加2023年6月6日至7日期貨市場協會( Association of Futures Markets, AFM)年會，擔任專題演講及參與選擇權商品專題座談。 該屆年會適逢AFM成立25週年， 特別回到協會總部所在地布達佩斯，由匈牙利集保結算所( KELER CCP)與布達佩斯證券交易所(Budapest Stock Exchange)共同舉辦，並邀請協會創始會員共襄盛舉。

AFM係由東歐國家及其他新興國家期貨交易所於1998年在阿根 廷布宜諾斯艾利斯成立， 協會宗旨為援助並促進新興衍生性商品交易所發展、 增進各國交易所溝通聯繫、 強化與其他國際組織友好關係與經驗分享等。期交所於2007年加 入AFM，並自2015年起擔任監察人，長期以實際行動支持AF M，積極參與會務，並多次受邀擔任與談人， 分享臺灣市場發展經驗，持續藉由國際論壇交流， 提高我國市場能見度。

該屆年會與會者近百人，分別來自全球交易所、結算機構、 證券期貨業者及資訊業者，包含德國交易所(Deutsche Börse)、泛歐交易所(Euronext)、歐洲能源交易所 (European Energy Exchange)、南非交易所(Johannesburg Stock Exchange)及奈及利亞大宗商品交易所(AFEX Nigeria)等均派員與會。該屆討論議題廣泛豐富， 涵蓋交易所間合作、氣候變遷下碳市場及農產類大宗商品發展、 政經危機下中歐能源交易及新興市場集中結算趨勢等。 期交所企劃部黃定容經理受邀針對協會25週年發表演說， 黃經理以千里之行，始於足下作為開場，並藉此分享期交所從199 8年交易量27萬口，到2022年連續第三年超過3億口， 在全球衍生性商品市場佔有一席之地，接著在「 新興市場選擇權發展」座談，分享我國選擇權商品成功經驗， 另就全球選擇權交易現況及未來發展與泰國證券交易所(Stock Exchange of Thailand)、非洲商品交易所(African Commodity Exchange)及巴西交易所(B3)等代表進行意見交流， 成功行銷臺灣期貨市場，提升國際能見度，並拓展國際關係。

期交所積極參與國際組織會議，掌握全球金融市場脈動、 監理法規變化及最新科技應用發展， 並藉由參與論壇與談及會務事務，與會員進行緊密互動， 增進國際友好關係，行銷本國市場，市場國際化成績斐然。