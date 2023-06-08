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期交所參加2023年期貨市場協會年會　分享台灣選擇權市場發展經驗

By 台灣英文新聞
2023/06/08 17:30
期交所參加期貨市場協會(AFM) 25週年年會，由企劃部黃定容經理代表致詞及與談。(照片由臺灣期交所提供)

期交所參加期貨市場協會(AFM) 25週年年會，由企劃部黃定容經理代表致詞及與談。(照片由臺灣期交所提供)

臺灣期貨交易所(期交所)積極拓展國際觸角，馬不停蹄，赴匈牙利布達佩斯參加2023年6月6日至7日期貨市場協會(Association of Futures Markets, AFM)年會，擔任專題演講及參與選擇權商品專題座談。該屆年會適逢AFM成立25週年，特別回到協會總部所在地布達佩斯，由匈牙利集保結算所(KELER CCP)與布達佩斯證券交易所(Budapest Stock Exchange)共同舉辦，並邀請協會創始會員共襄盛舉。

AFM係由東歐國家及其他新興國家期貨交易所於1998年在阿根廷布宜諾斯艾利斯成立，協會宗旨為援助並促進新興衍生性商品交易所發展、增進各國交易所溝通聯繫、強化與其他國際組織友好關係與經驗分享等。期交所於2007年加入AFM，並自2015年起擔任監察人，長期以實際行動支持AFM，積極參與會務，並多次受邀擔任與談人，分享臺灣市場發展經驗，持續藉由國際論壇交流，提高我國市場能見度。

該屆年會與會者近百人，分別來自全球交易所、結算機構、證券期貨業者及資訊業者，包含德國交易所(Deutsche Börse)、泛歐交易所(Euronext)、歐洲能源交易所(European Energy Exchange)、南非交易所(Johannesburg Stock Exchange)及奈及利亞大宗商品交易所(AFEX Nigeria)等均派員與會。該屆討論議題廣泛豐富，涵蓋交易所間合作、氣候變遷下碳市場及農產類大宗商品發展、政經危機下中歐能源交易及新興市場集中結算趨勢等。期交所企劃部黃定容經理受邀針對協會25週年發表演說，黃經理以千里之行，始於足下作為開場，並藉此分享期交所從1998年交易量27萬口，到2022年連續第三年超過3億口，在全球衍生性商品市場佔有一席之地，接著在「新興市場選擇權發展」座談，分享我國選擇權商品成功經驗，另就全球選擇權交易現況及未來發展與泰國證券交易所(Stock Exchange of Thailand)、非洲商品交易所(African Commodity Exchange)及巴西交易所(B3)等代表進行意見交流，成功行銷臺灣期貨市場，提升國際能見度，並拓展國際關係。

期交所積極參與國際組織會議，掌握全球金融市場脈動、監理法規變化及最新科技應用發展，並藉由參與論壇與談及會務事務，與會員進行緊密互動，增進國際友好關係，行銷本國市場，市場國際化成績斐然。

更新時間 : 2023-06-08 19:53 GMT+08:00

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