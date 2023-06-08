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新北響應世界海洋日　「海好有你」擂臺賽火熱登場

By 台灣英文新聞
2023/06/08 17:15
海洋擂臺賽開幕暨頒獎大合照。(照片來源：新北市教育局提供)

海洋擂臺賽開幕暨頒獎大合照。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市教育局今(8)日於新莊國民運動中心舉辦「111學年『海好有你』海洋擂臺賽暨『世界海洋日』展攤體驗」活動，並邀請國立海洋科技博物館及陽明文化藝術館一同展攤。本次參賽隊伍來自新北市、臺北市及基隆市的國小、國中及高中，共計39隊參加競賽。展攤活動多元豐富，海洋擂臺賽競爭激烈，最後由成功國小、板橋國小、米倉國小獲得前三名。

教育局長張明文表示，此次活動由新北市31所藍星學校共同策劃，以18套海洋教育市級課程為藍本，「海洋資源與永續」為主題，設計文字、圖片及技能操作題，分為「知識與技能操作競賽」及「海洋教育體驗攤位」兩大區域，透過展攤體驗及學校交流互動，引導學生從家鄉的海洋出發，打開對於海洋的知能、創意和視野，並培養自主、溝通與解決問題能力，期望每位學生都能內化學習知識，展現海洋教育實作與團隊精神，提升面對挑戰的競爭力。

新北市藍星學校野柳國小主任吳炯霖表示，此次策畫海洋擂臺賽，將海洋教育市級課程趣味化，除可推廣在地化與生活化的海洋教育外，也讓非臨海學校的學生透過技能操作競賽，五感並用接觸傳統漁業活動，展攤體驗活動更能讓各校學生親手、親眼見證豐富多元的海洋教育。而指導學生參與競賽的中平國中教師范雅玲則說，此次活動看到學生最大的改變是原本對臺灣魚類及海產一無所知，為了準備活動努力尋找答案，辨認可食與不可食的海產，也透過瀕危物種的認識和可漁獲季節與條件之限制，間接體認友善魚法及海洋保育的重要性，同時注意到日常吃的海鮮不只是好吃、昂貴的食物，更是值得好好維護與尊重的海洋生命。

參加擂臺賽的溪洲國小學生6年級葉牧澄同學說，這次競賽題目沒有答案，為了準備競賽，大家分配題目尋找答案，再彼此分享學習。老師還帶我們去魚市場親眼認識常吃的魚類，了解怎樣購買才能友善海洋，也去釣魚場學習釣魚的方法，非常新鮮有趣，參加這次活動後，以後媽媽買回來的自己都能認出來了！三重高中國中部7年級劉姝含同學分享，自己印象最深刻的是撒網捕魚笑呵呵那一關，因為從來不曾拋過漁網，為了參加比賽，只要有時間就會去練習撒網，也更認真辨認我們常吃的魚類，知道哪些魚類我們應該要保育放回大海，有趣的是競賽中還會撈到垃圾，模擬了真正的大海，體會到保護海洋的重要。

教育局補充，這次的活動不僅提供學生多元的學習舞台，也呼應十二年國教「自發、互動、共好」三大理念及聯合國永續發展目標SDGs「第14項：水下生命」和「第17項：夥伴關係」，讓學生從競賽中學習新北海洋教育特色課程，透過團結、合作、自發性討論的競賽活動，內化海洋素養於生活之中。

更新時間 : 2023-06-08 19:52 GMT+08:00

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