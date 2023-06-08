新北響應世界海洋日　「海好有你」擂臺賽火熱登場

新北市教育局今(8)日於新莊國民運動中心舉辦「1 11學年『海好有你』海洋擂臺賽暨『世界海洋日』展攤體驗」 活動，並邀請國立海洋科技博物館及陽明文化藝術館一同展攤。 本次參賽隊伍來自新北市、臺北市及基隆市的國小、國中及高中， 共計39隊參加競賽。展攤活動多元豐富，海洋擂臺賽競爭激烈， 最後由成功國小、板橋國小、米倉國小獲得前三名。

教育局長張明文表示，此次活動由新北市31所藍星學校共同策劃， 以18套海洋教育市級課程為藍本，「海洋資源與永續」為主題， 設計文字、圖片及技能操作題，分為「知識與技能操作競賽」及「 海洋教育體驗攤位」兩大區域，透過展攤體驗及學校交流互動， 引導學生從家鄉的海洋出發，打開對於海洋的知能、創意和視野， 並培養自主、溝通與解決問題能力， 期望每位學生都能內化學習知識，展現海洋教育實作與團隊精神， 提升面對挑戰的競爭力。

新北市藍星學校野柳國小主任吳炯霖表示，此次策畫海洋擂臺賽， 將海洋教育市級課程趣味化， 除可推廣在地化與生活化的海洋教育外， 也讓非臨海學校的學生透過技能操作競賽， 五感並用接觸傳統漁業活動，展攤體驗活動更能讓各校學生親手、 親眼見證豐富多元的海洋教育。 而指導學生參與競賽的中平國中教師范雅玲則說， 此次活動看到學生最大的改變是原本對臺灣魚類及海產一無所知， 為了準備活動努力尋找答案，辨認可食與不可食的海產， 也透過瀕危物種的認識和可漁獲季節與條件之限制， 間接體認友善魚法及海洋保育的重要性， 同時注意到日常吃的海鮮不只是好吃、昂貴的食物， 更是值得好好維護與尊重的海洋生命。

參加擂臺賽的溪洲國小學生6年級葉牧澄同學說， 這次競賽題目沒有答案，為了準備競賽，大家分配題目尋找答案， 再彼此分享學習。老師還帶我們去魚市場親眼認識常吃的魚類， 了解怎樣購買才能友善海洋，也去釣魚場學習釣魚的方法， 非常新鮮有趣，參加這次活動後， 以後媽媽買回來的自己都能認出來了！三重高中國中部7年級劉姝含 同學分享，自己印象最深刻的是撒網捕魚笑呵呵那一關， 因為從來不曾拋過漁網，為了參加比賽， 只要有時間就會去練習撒網，也更認真辨認我們常吃的魚類， 知道哪些魚類我們應該要保育放回大海， 有趣的是競賽中還會撈到垃圾，模擬了真正的大海， 體會到保護海洋的重要。

教育局補充，這次的活動不僅提供學生多元的學習舞台， 也呼應十二年國教「自發、互動、共好」 三大理念及聯合國永續發展目標SDGs「第14項：水下生命」 和「第17項：夥伴關係」， 讓學生從競賽中學習新北海洋教育特色課程，透過團結、合作、 自發性討論的競賽活動，內化海洋素養於生活之中。