統一渡假村闖關+玩水+吃冰 三天兩夜一位兒童免費住

暑假出遊選擇多，免規劃又能食宿玩全包的地點哪裡找？國內大人氣旅遊勝地推薦，一站式玩到飽、住宿一晚，退房繼續High，玩樂體驗再放大！統一渡假村2023/7/1~8/29三館各推出極具特色又能沁涼消暑的專案！新竹馬武督夢遊3.0宇宙，一泊一食雙人房平日5,280元起、三天兩夜每房11,560元起，闖關完成即獲得限定大富翁桌遊；谷關涼夏彩之湯饗雙人房平日6,080元起、三天兩夜每房14,610元起，官網預訂送八仙山免費入園憑證；墾丁海洋漂流歷險記雙人房平日6,580元起、三天兩夜每房14,160元起，除了全新闖關活動，更有免費生態漫遊。

此外，一泊一食享晚餐買一送一優惠、三天兩夜則加贈一位12歲以下兒童入住，夏天渡假來闖關、戶外玩水，再大啖免費特色冰品(馬武督仙草戀舞曲、谷關白冷冰奇遇、墾丁綠豆蒜自助冰)，光是旅遊就很忙了！

暑假爸媽規劃親子旅行，統一渡假村通通幫您安排好！孩子最愛的戶外玩水加闖關活動，家長只要陪在身邊就能輕鬆度過一天～馬武督夢遊3.0宇宙，免費玩仙境闖關，觀賞快閃表演，夜間活動及水上趣味競賽，夏季再加入全新放大版大富翁遊戲，真人體驗擲骰子、走格子並完成指定任務，鬥智鬥勇、比運氣，結束更獲得縮小版大富翁桌遊，回房間延續意猶未盡的歡樂感。

墾丁海洋漂流歷險記，您將化身航海家，於荒島中度過重重難關，建立可愛的家園，結合拍照留念及生存冒險的重磅遊戲絕不能錯過～此外，園區提供定時免費接駁逛大街及生態漫遊，帶您挖掘在地人推薦的秘境，從早到晚行程滿滿，享受美好大自然，消暑假期搶先預訂GO！