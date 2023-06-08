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台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/08 16:19
交通部8日舉行記者會，說明「TPASS行政院通勤月 票」進度，部長王國材（圖）在記者會上展示實體票 卡。 中央社記者王騰毅攝 112年6月...

行政院通勤月票TPASS實體卡亮相（1）

交通部8日舉行記者會，說明「TPASS行政院通勤月 票」進度，部長王國材（圖）在記者會上展示實體票 卡。 中央社記者王騰毅攝 112年6月... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）萬眾期待的公共運輸通勤月票即將上路囉！交通部於今（8）日召開記者會宣布，北中南三大生活圈月票運具驗票系統修改與整合測試已即將完成，票卡製作與販售通路也正在印製及設置當中，預計在7月1日上路啟用。

交通部部長王國材說，本次票卡設計定名為「TPASS行政院通勤月票」，「T」代表台灣(Taiwan)、交通運輸(Transport)，也傳達共好 (Together)、行遊 (Tour) 與信賴 (Trust)等理念。

票卡的主視覺設計以綠色為基底，正面以圓圈圖形及延伸傳達移動、前行的意象，也象徵多元交通串連不同生活圈，以及大小圓圈代表中央政府、地方政府(縣市政府、鄉鎮區公所)及業者共同合作。背面則以通勤族及7種通勤運具插畫帶出月票搭乘運具多元性。

此外，票卡正、背面都有保留彈性空間供各縣市設計使用，包括正面圓圈圖形顏色及背面留餘空間等。

台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看

針對即將上路實施的北、中、南三大生活圈月票內容部分，基北北桃生活圈月票定價1,200元，適用運具為生活圈境內捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運(含國道客運)及公共自行車(除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費)，較原本雙北推出的1280月票價格更優惠。

販售通路部分，6月15日起包含台北捷運車站各站(117站)、新北捷運環狀線各站(14站)、桃園捷運各站(除A20興南站外，共23站)、新北輕軌車站3站(淡海輕軌V01紅樹林站、V26淡水漁人碼頭站、安坑輕軌K09十四張站)、國光客運場站6站，以及台北市政府轉運站悠遊卡客服中心，可以購買票卡及加值1200月票。

另外亦可透過悠遊付及Samsung Wallet悠遊卡等app以虛擬卡方式加值購買1200月票。此外，7月1日起於台鐵指定車站共34站亦可加值購買月票方案。

台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看

中彰投苗生活圈月票定價為台中市民699元、非台中市民999元，適用運具為生活圈境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運(含國道客運)及公共自行車(前30分鐘免費)。

在販售通路部分，6月15日起包含台中捷運車站各站(18站) 可購買票卡及加值月票；另有客運場站(18站)、中投苗各鄉鎮市區公所(共60處)及微笑單車苗栗服務中心，可以加值購買月票方案。7月1日起則於台鐵指定車站(共43站)亦可加值購買月票方案(詳細販售通路詳如表2所示)。

另外台中市都市內通勤月票(市民299元、非市民599元)亦將於7月1日同步上路，可搭乘運具為台中市境內捷運、台鐵、市區客運及公共自行車。

台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看

南高屏生活圈月票定價為999元，適用運具為生活圈境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪(鼓山-旗津、前鎮-中洲)。

在販售通路部分，6月15日起包含高雄捷運指定車站(5處)可預購新卡、6月20日可取卡；台南、新營、屏東、潮州火車站，以及台南/屏東指定之客運業者場站及轉運站(12處)及台南37區公所等開放購買卡片，於6月15日起可購買新卡。

7月1日開放現金或線上付款購買月票方案(包含MeNGo APP/官方網站)；另7月1日起於台鐵指定車站共43站亦提供購卡及加值月票方案服務(詳細販售通路詳如表3所示)。

另外，台南市都市內通勤月票(含台鐵399元)、高雄市都市內通勤月票(含399元)及屏東縣都市內通勤月票(含台鐵399元)，亦將於7月1日起同步上路實施。

台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看

交通部表示，除了上述三大生活圈11個縣市即將推出月票，以及金門縣及連江縣暫無月票規劃外，全國目前還有9個縣市刻正規劃月票方案中，後續公路總局也會進行輔導及協助，並加速相關計畫審查作業，希望在今年下半年其它生活圈或縣市的月票可以陸續上路實施，嘉惠更多的通勤朋友。

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