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挑戰中國禁忌 美國擬將台灣納入美日無人機網絡

MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機可跟監偵蒐，若兩岸不免一戰，將是台灣與盟友協同作戰的利器

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/08 16:12
MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機（圖／美聯社）

MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）為了強化盟國協同作戰，英國金融時報披露，美國、日本、台灣將建立海上無人機資訊共享網絡，即時分享情蒐資訊，因應可能的台海戰爭。

美國國防承包商通用原子航空系統公司（General Atomics）預計於2025年交付台灣4架MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機。此款無人機就是美軍在阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞等地廣泛使用的MQ-9「死神」（Reaper）無人機海上版，可搜尋、追蹤、鎖定敵方船艦與雷達。

在台海衝突中，中國水面、水下艦艇會在台灣周邊行動，屆時這無人機就扮演了關鍵角色。在平時，台灣與鄰國也能藉此對中共解放軍在第一島鏈的活動有更全面、即時的掌握，範圍從日本一路延伸至菲律賓。

熟知此軍售的4名消息人士透露，美國會將台灣的MQ-9B動態納入美軍與日本自衛隊合作網，建立共同作戰圖像（common operational picture）。參與計畫的人士表示，台灣軍隊與美日人員將一同接受無人機系統操作訓練。

這項合作的敏感性不難想像。一名美國軍方高層透露，台灣與日本、台灣與菲律賓、美國與這三個國家，任何一方的軍事分享，都是北京當局的禁忌。
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