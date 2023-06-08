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若美國、中國為台灣開戰 民調：歐洲人傾向中立不選邊站

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/08 14:14
台灣演習，在屏東發射雄風三型反艦飛彈（圖／美聯社）

台灣演習，在屏東發射雄風三型反艦飛彈（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年4月才因一席「歐洲不應介入台海戰爭」的言論，引發國際譁然，如今一項民調顯示，多數歐洲人不欲捲入美中衝突，傾向中立立場，似乎與馬克宏的想法，不謀而合。

根據智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）7日發布的民調，倘若美國、中國因台灣爆發戰爭，62%的歐洲人希望維持中立，23%支持美國，4.7%支持中國，另有10%表示不知道。

這項民調是於4月進行，訪問了德國、法國、義大利、荷蘭、波蘭、瑞典、西班牙、奧地利、丹麥、匈牙利及保加利亞等11個歐盟國家的民眾，有效樣本16,168份。

其中，丹麥、瑞典、波蘭、荷蘭選擇挺美的約3成，但這些國家中，傾向中立的民眾仍佔5成甚至6成。儘管歐美關係密切，歐洲人也意識到了中國經濟勢力日增構成危險，多數人仍不願涉入兩岸衝突。

分析指，有一派認為，北約（NATO）東翼與印太戰場其實是息息相關的，就拿俄烏戰爭來說，俄國與中國的緊密合作便是一例。但這份民調的結果卻顯示，這想法似乎是一廂情願，許多歐洲人並不認同。

分析更直指，歐洲人似乎沒有考慮到，若美中開戰，歐洲僅作壁上觀，這是否會影響美國涉入歐洲事務的意願？既然歐洲都不願表態力挺美國，美方還有義務展現對歐強力支持嗎？關於這點，視美國為「盟友」者，要比僅將之視為「夥伴」者，更願意在潛在衝突中，站在美國的這一方。

調查也發現，高達74%的歐洲人認為，在防務上不可過度仰賴美國的武器支援。

民調結果似乎也呼應了馬克宏的觀點。他4月訪問中國，與習近平喝茶談天相當熱絡。當時他接受媒體訪問，說出了「心裡話」，認為「歐洲不該被捲入不是他們的戰爭」，又稱不該淪為「美國附庸」，有種「台灣有事，你家的事」的姿態。

由於法國在歐盟有著關鍵地位，他的言論引發反彈，歐洲政界大加撻伐，而後為了滅火，他重申法國對台政策不變，另一歐盟大國德國亦趕緊跳出來緩頰。
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