Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

台灣板橋私立幼兒園餵藥案　醫師：「巴比妥」恐成癮、危及生命

➤醫師表示，這是醫院處方藥，同時是3級毒品，過量使用會危及生命。➤林口長庚醫院醫師顏宗海說，「巴比妥」是管制藥物，現階段僅剩下治療嚴重癲癇或開刀房麻醉會使用，一般民眾理論上是拿不到。➤衛福部次長李麗芬8日表示，已請部立台北醫院協助家長進行免費檢驗，追蹤此案幼兒健康狀態以及提供延伸的醫療協助，家長可直接撥打醫院電話聯繫。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/08 15:05
時代力量立委王婉諭（右3）5日在立法院偕受害兒童家長舉行記者會，指新北市板橋某準公托幼兒園小班及中班孩童，疑似因被老師餵食不明飲料，出現情...

時代力量立委王婉諭（右3）5日在立法院偕受害兒童家長舉行記者會，指新北市板橋某準公托幼兒園小班及中班孩童，疑似因被老師餵食不明飲料，出現情...

延伸閱讀: 北台灣板橋私立幼兒園疑餵安眠藥「巴比妥」 已17家長報案 28幼童完成檢驗

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北市板橋區某私立幼兒園疑發生教保員餵幼童藥案，已有17名家長報案，幼兒檢驗報告含「巴比妥」藥物，醫師表示，這是醫院處方藥，同時是3級毒品，恐成癮，過量使用會危及生命。

另一方面，衛福部次長李麗芬今天(8日) 說，衛福部已請部立台北醫院協助提供免費檢驗，對孩子進行健康追蹤及延伸的醫療協助。

3名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等，檢警5月18日搜索後帶回遭指控的趙姓教師調查。

新北教育局回應，早在5月15日接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，就立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」。

民進黨籍立委張宏陸日前表示，這次受害幼兒檢驗報告含有「巴比妥」藥物。

林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海今天(8日) 中午接受媒體聯訪時表示，「巴比妥」有雙重身分，是醫院處方藥，也是法務部歸類3級毒品，屬中樞神經抑制劑，醫院早期作為抗癲癇藥物，但因副作用，再加上已有更新、更好藥物，如今臨床很少使用。

中央社引述顏宗海說，現階段僅剩下治療嚴重癲癇或開刀房麻醉會使用，「巴比妥」是管制藥物，一般民眾理論上是拿不到，若將成人藥物給孩童食用，就會過量，可能出現嗜睡，甚至抑制呼吸，釀生命危險。長期服用會成癮，甚至因耐受性越用越多，突然不再服用，將出現戒斷症、坐立不安。

顏宗海表示，「巴比妥」在成人身上代謝，一般來說，血液偵測3天內都有用，驗髮最長3個月內可在偵測到。以現有資料看，受害孩子不需要藥物治療，不要再讓孩子接觸藥物後，未來幾個月都需要在兒科門診追蹤，以利觀察孩子是否有後遺症。

另一方面，衛福部次長李麗芬8日出席政院會後記者會時表示，此案教育單位正進行行政調查，檢警也已介入，衛福部另外會持續了解管制藥品的藥品管理措施。

她表示，衛福部明白家長非常在乎孩子健康問題，因此已請部立台北醫院協助家長進行免費檢驗，追蹤此案幼兒健康狀態以及提供延伸的醫療協助，家長可直接撥打醫院電話聯繫（02-22765566#2536）。

教育部次長林明裕則說，教育部曾5度針對此案去電新北市政府教育局，要求積極處理，目前新北市調查小組已經啟動，調查期間為1個月，今天也擴大搜索約談8名老師，其中涉案嚴重的老師已經停職。

林明裕表示，教育部也會通令全國幼兒園在用藥安全上須極其謹慎，避免憾事再生。

台灣板橋私立幼兒園餵藥案　醫師：「巴比妥」恐成癮、危及生命

北台灣板橋私立幼兒園疑餵安眠藥「巴比妥」 已17家長報案 28幼童完成檢驗
新北市
板橋區
教保員
巴比妥

相關新聞

〈時評〉帶職參選爭議外　侯友宜政績才是攻防焦點
〈時評〉帶職參選爭議外　侯友宜政績才是攻防焦點
2023/05/19 14:52
2024總統大選 台灣民眾黨正式提名柯文哲：為政治找回良心
2024總統大選 台灣民眾黨正式提名柯文哲：為政治找回良心
2023/05/17 18:17
【分析】選總統看重兩岸國際論述、黨內外整合　侯友宜雖接地氣、挑戰仍嚴峻
【分析】選總統看重兩岸國際論述、黨內外整合　侯友宜雖接地氣、挑戰仍嚴峻
2023/05/17 16:33
【快訊】台灣新北八里槍擊案在逃槍手　上午在北捷劍潭站出口遭壓制逮捕
【快訊】台灣新北八里槍擊案在逃槍手　上午在北捷劍潭站出口遭壓制逮捕
2023/05/02 09:41
侯友宜：中華民國與台灣如杯水共生
侯友宜：中華民國與台灣如杯水共生
2023/04/28 10:32

更新時間 : 2023-06-08 15:35 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫藝文界全淪陷
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫藝文界全淪陷
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
南韓電影「犯罪都市3」破紀錄　在韓上映僅六天票房近11.8億台幣
南韓電影「犯罪都市3」破紀錄　在韓上映僅六天票房近11.8億台幣