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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北市板橋區某私立幼兒園疑發生教保員餵幼童藥案，已有17名家長報案，幼兒檢驗報告含「巴比妥」藥物，醫師表示，這是醫院處方藥，同時是3級毒品，恐成癮，過量使用會危及生命。

另一方面，衛福部次長李麗芬今天(8日) 說，衛福部已請部立台北醫院協助提供免費檢驗，對孩子進行健康追蹤及延伸的醫療協助。

3名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等，檢警5月18日搜索後帶回遭指控的趙姓教師調查。

新北教育局回應，早在5月15日接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，就立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」。

民進黨籍立委張宏陸日前表示，這次受害幼兒檢驗報告含有「巴比妥」藥物。

林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海今天(8日) 中午接受媒體聯訪時表示，「巴比妥」有雙重身分，是醫院處方藥，也是法務部歸類3級毒品，屬中樞神經抑制劑，醫院早期作為抗癲癇藥物，但因副作用，再加上已有更新、更好藥物，如今臨床很少使用。

中央社引述顏宗海說，現階段僅剩下治療嚴重癲癇或開刀房麻醉會使用，「巴比妥」是管制藥物，一般民眾理論上是拿不到，若將成人藥物給孩童食用，就會過量，可能出現嗜睡，甚至抑制呼吸，釀生命危險。長期服用會成癮，甚至因耐受性越用越多，突然不再服用，將出現戒斷症、坐立不安。

顏宗海表示，「巴比妥」在成人身上代謝，一般來說，血液偵測3天內都有用，驗髮最長3個月內可在偵測到。以現有資料看，受害孩子不需要藥物治療，不要再讓孩子接觸藥物後，未來幾個月都需要在兒科門診追蹤，以利觀察孩子是否有後遺症。

另一方面，衛福部次長李麗芬8日出席政院會後記者會時表示，此案教育單位正進行行政調查，檢警也已介入，衛福部另外會持續了解管制藥品的藥品管理措施。

她表示，衛福部明白家長非常在乎孩子健康問題，因此已請部立台北醫院協助家長進行免費檢驗，追蹤此案幼兒健康狀態以及提供延伸的醫療協助，家長可直接撥打醫院電話聯繫（02-22765566#2536）。

教育部次長林明裕則說，教育部曾5度針對此案去電新北市政府教育局，要求積極處理，目前新北市調查小組已經啟動，調查期間為1個月，今天也擴大搜索約談8名老師，其中涉案嚴重的老師已經停職。

林明裕表示，教育部也會通令全國幼兒園在用藥安全上須極其謹慎，避免憾事再生。

台灣板橋私立幼兒園餵藥案 醫師：「巴比妥」恐成癮、危及生命

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