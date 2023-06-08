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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 新北市教育局今天(8日) 表示，配合檢警偵辦板橋區某幼兒園老師疑餵幼童安眠藥案，已有28名幼童完成藥物殘留檢驗；因業者營業至7月底，教育局也全力協助並媒合家長安置幼童就學。

板橋私幼發生疑幼兒遭餵藥案件，有些家長帶幼童前往醫院檢驗，檢驗報告含有「巴比妥」藥物殘留，引發社會各界關注。警方今天說，這起案件目前已有17名家長報案。

海山警分局表示，今天接受新北地檢署婦幼專組檢察官指揮，發動第2波搜索，先前往幼兒園園長與7名老師共8人的家中搜索。隨後以關係人身分，帶回8人調查詢問平常幼兒園運作狀況與幼生的作息、生活照顧。預計警詢完會送新北地檢署複訊。

新北市政府教育局表示，全案配合檢警偵辦，並積極媒合協助安置幼童。

中央社報導，全幼兒園有67名幼童就讀，有12名幼童家長已帶孩子檢驗藥物殘留，市府協助逐一詢問剩下的55名家長是否有檢驗意願。

教育局說，啟動「到園檢驗專案」提供藥檢服務，協助16名有意願家長，由新北市立土城醫院醫檢人員到幼兒園採檢。合計共28名幼童完成藥物殘留採檢，並等待檢驗結果。

教育局說，因房東不續租給幼兒園，業者在餵藥疑案爆發前，本來就決定7月底歇業，67名就讀的幼童中，扣除即將畢業的大班孩童，市府將全力協助家長安置其餘中班、小班及幼幼班的就學幼童。

教育局說，目前已有部分幼生轉園就讀，還有一些需要轉到其他私幼就讀的孩童，家長也可以參加公立幼兒園、非營利幼兒園的名額抽籤。專案輔導小組會給予一對一的關懷、個案追蹤、家訪，瞭解個別需求，並提供醫療及法律相關諮詢服務。

教育局指出，後續會監督幼兒園承擔相關法律責任及賠償。遭指控的教保員已停職接受調查，若查證屬實將嚴懲涉案教師，依教保服務人員條例，最重可裁處新台幣60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。

3名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等，檢警5月18日搜索後帶回遭指控的趙姓教師調查，檢方複訊後諭令新台幣2萬元交保。

中央社引述新北地檢署表示，今天(6月8日) 確實有執行相關案件，目前案件正在執行當中，尚不方便對外說明。據警方統計，全案目前共有17名家長報案。

立委張宏陸昨天(7日) 和民進黨新北市議員李倩萍在新北市議會召開記者會(下圖) ，他表示，該園有67名幼生，此次受害幼兒檢驗報告含有「巴比妥」藥物，若過量可能麻痹延髓呼吸中樞而致死，餵藥的幼保人員可惡至極。全案除了由檢警徹查外，後續還有重要的求償與安置問題。

新北教育局回應，已協同衛生局、社會局，全力捍衛幼童權益、健康，早在5月15日接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，就立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查，是否檢驗毛髮部分一併建議司法機關。

北台灣板橋私立幼兒園疑餵安眠藥「巴比妥」 已17家長報案 28幼童完成檢驗

台灣板橋私立幼兒園餵藥案 醫師：「巴比妥」恐成癮、危及生命

板橋私幼發生疑幼兒遭餵藥案件，民進黨立委張宏陸（右）、新北市議員李倩萍（左）7日在在新北市議會舉行記者會，要求新北市教育局專案安置幼生並協助受害家屬求償。中央社