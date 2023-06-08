Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

北台灣板橋私立幼兒園疑餵安眠藥「巴比妥」 已17家長報案、28幼童完成檢驗

➤海山警分局表示，8日接受新北地檢署婦幼專組檢察官指揮，發動第2波搜索，先前往幼兒園園長、老師共8人的家中搜索。➤教育局說，因房東不續租給幼兒園，業者在餵藥疑案爆發前，本來就決定7月底歇業，將全力協助並媒合家長安置幼童就學。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/08 14:36
新北市板橋某私立幼兒園發生教保員疑餵幼生藥物引發社會各界重視，國民黨新北市議會議員黃桂蘭、林國春等人5日質詢關切，要求市府提供必要協助。...

新北市板橋某私立幼兒園發生教保員疑餵幼生藥物引發社會各界重視，國民黨新北市議會議員黃桂蘭、林國春等人5日質詢關切，要求市府提供必要協助。...

延伸閱讀: 台灣板橋私立幼兒園餵藥案　醫師：「巴比妥」恐成癮、危及生命

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 新北市教育局今天(8日) 表示，配合檢警偵辦板橋區某幼兒園老師疑餵幼童安眠藥案，已有28名幼童完成藥物殘留檢驗；因業者營業至7月底，教育局也全力協助並媒合家長安置幼童就學。

板橋私幼發生疑幼兒遭餵藥案件，有些家長帶幼童前往醫院檢驗，檢驗報告含有「巴比妥」藥物殘留，引發社會各界關注。警方今天說，這起案件目前已有17名家長報案。

海山警分局表示，今天接受新北地檢署婦幼專組檢察官指揮，發動第2波搜索，先前往幼兒園園長與7名老師共8人的家中搜索隨後以關係人身分，帶回8人調查詢問平常幼兒園運作狀況與幼生的作息、生活照顧。預計警詢完會送新北地檢署複訊。

新北市政府教育局表示，全案配合檢警偵辦，並積極媒合協助安置幼童。

中央社報導，全幼兒園有67名幼童就讀，有12名幼童家長已帶孩子檢驗藥物殘留，市府協助逐一詢問剩下的55名家長是否有檢驗意願。

教育局說，啟動「到園檢驗專案」提供藥檢服務，協助16名有意願家長，由新北市立土城醫院醫檢人員到幼兒園採檢。合計共28名幼童完成藥物殘留採檢，並等待檢驗結果。

教育局說，因房東不續租給幼兒園，業者在餵藥疑案爆發前，本來就決定7月底歇業，67名就讀的幼童中，扣除即將畢業的大班孩童，市府將全力協助家長安置其餘中班、小班及幼幼班的就學幼童。

教育局說，目前已有部分幼生轉園就讀，還有一些需要轉到其他私幼就讀的孩童，家長也可以參加公立幼兒園、非營利幼兒園的名額抽籤。專案輔導小組會給予一對一的關懷、個案追蹤、家訪，瞭解個別需求，並提供醫療及法律相關諮詢服務。

教育局指出，後續會監督幼兒園承擔相關法律責任及賠償。遭指控的教保員已停職接受調查，若查證屬實將嚴懲涉案教師，依教保服務人員條例，最重可裁處新台幣60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。

3名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等，檢警5月18日搜索後帶回遭指控的趙姓教師調查，檢方複訊後諭令新台幣2萬元交保。

中央社引述新北地檢署表示，今天(6月8日) 確實有執行相關案件，目前案件正在執行當中，尚不方便對外說明。據警方統計，全案目前共有17名家長報案。

立委張宏陸昨天(7日) 和民進黨新北市議員李倩萍在新北市議會召開記者會(下圖) ，他表示，該園有67名幼生，此次受害幼兒檢驗報告含有「巴比妥」藥物若過量可能麻痹延髓呼吸中樞而致死，餵藥的幼保人員可惡至極。全案除了由檢警徹查外，後續還有重要的求償與安置問題。

新北教育局回應，已協同衛生局、社會局，全力捍衛幼童權益、健康，早在5月15日接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，就立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查，是否檢驗毛髮部分一併建議司法機關。

北台灣板橋私立幼兒園疑餵安眠藥「巴比妥」 已17家長報案 28幼童完成檢驗

台灣板橋私立幼兒園餵藥案　醫師：「巴比妥」恐成癮、危及生命

北台灣板橋私立幼兒園疑餵安眠藥「巴比妥」 已17家長報案、28幼童完成檢驗

板橋私幼發生疑幼兒遭餵藥案件，民進黨立委張宏陸（右）、新北市議員李倩萍（左）7日在在新北市議會舉行記者會，要求新北市教育局專案安置幼生並協助受害家屬求償。中央社
巴比妥
板橋
私立
幼兒園
新北市
教育局
張宏陸
李倩萍

相關新聞

〈時評〉帶職參選爭議外　侯友宜政績才是攻防焦點
〈時評〉帶職參選爭議外　侯友宜政績才是攻防焦點
2023/05/19 14:52
2024總統大選 台灣民眾黨正式提名柯文哲：為政治找回良心
2024總統大選 台灣民眾黨正式提名柯文哲：為政治找回良心
2023/05/17 18:17
【分析】選總統看重兩岸國際論述、黨內外整合　侯友宜雖接地氣、挑戰仍嚴峻
【分析】選總統看重兩岸國際論述、黨內外整合　侯友宜雖接地氣、挑戰仍嚴峻
2023/05/17 16:33
台灣板橋慈惠宮媽祖生日•郭台銘首度同框侯友宜　一同點燃「起馬炮」
台灣板橋慈惠宮媽祖生日•郭台銘首度同框侯友宜　一同點燃「起馬炮」
2023/05/12 10:26
【快訊】台灣新北八里槍擊案在逃槍手　上午在北捷劍潭站出口遭壓制逮捕
【快訊】台灣新北八里槍擊案在逃槍手　上午在北捷劍潭站出口遭壓制逮捕
2023/05/02 09:41

更新時間 : 2023-06-08 15:35 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫藝文界全淪陷
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫藝文界全淪陷
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
南韓電影「犯罪都市3」破紀錄　在韓上映僅六天票房近11.8億台幣
南韓電影「犯罪都市3」破紀錄　在韓上映僅六天票房近11.8億台幣