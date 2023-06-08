台灣人維生素D大調查：8成7民眾不足或缺乏 恐致身體慢性發炎 陷免疫、癌症等風險

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）26歲林小姐，從事文創產業，作息日夜顛倒，如同蝙蝠一般晝伏夜行，加上追求美白，出門必擦防曬乳、以計程車代步，連用餐都仰賴外送平台，長期下來，體內維生素 D 濃度甚至低至1.9 ng/ml（建議值為≥30 ng/ml），導致身體慢性發炎嚴重，也患有如過敏性鼻炎、帶狀皰疹等自體免疫疾病。

維生素D是人體重要的營養素之一，若長期不足或缺乏，可能影響骨骼肌肉、自體免疫、心血管、皮膚等系統，增加罹患各類疾病風險，諸如氣喘、癌症、冠狀動脈疾病、憂鬱症、骨質疏鬆、異位性皮膚炎、代謝症候群等疾病都與維生素D不足或缺乏有關。近年更有研究指出維生素D控制體內多數組織中細胞訊息的傳遞，因此不足或缺乏會影響細胞功能，如增殖、分化、凋亡等。

根據聯安診所一份橫跨8年之久的巨量資料統計，自2015-2022年間共125,292筆維生素 D 數據進行分析，發現高達8成7的民眾皆維生素 D 不足或缺乏，等於每10人中，幾乎就有近9人維生素 D 異常。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源醫師進一步以性別分析，發現男性有將近8成5維生素D異常，女性更有將近9成未達建議值，推測是因為女性較男性更追求美白、防曬，又沒有額外補充的習慣，導致維生素 D 異常狀況居高不下。

各年齡層中，又以21至30歲的年輕人為異常之冠，高達9成3不足或缺乏。推測可能與近幾年外送文化發達，加之室內娛樂盛行，導致本該是陽光少年的年輕人卻成為「阿宅」一族。

走進藥妝店，架上維生素D商品琳瑯滿目，電視新聞、媒體雜誌也經常呼籲補充維生素 D 的重要性，但為何國人維生素 D 數值仍普遍未達建議值？表示，最主要是因為身體每日消耗維生素 D，但日常飲食只能補充身體所需的5%至10%。因此若沒有透過每日充足的陽光或保健食品補充，較難以讓體內維生素D維持建議濃度。

鄭乃源提醒，想有效補充維生素 D 其實並不難，把握以下四原則，便能輕鬆打造健康好身體。

適當日照 ：陽光是轉換維生素 D 的重要來源，要留意曝曬時間，建議於每日10:00~14:00，曬至少10 到15分鐘，且最好避開正中午的陽光，避免曬傷，並注意玻璃、衣物、防曬乳等物質阻擋，全身至少要有40%的肌膚沐浴在陽光下才能有效補充。

：陽光是轉換維生素 D 的重要來源，要留意曝曬時間，建議於每日10:00~14:00，曬至少10 到15分鐘，且最好避開正中午的陽光，避免曬傷，並注意玻璃、衣物、防曬乳等物質阻擋，全身至少要有40%的肌膚沐浴在陽光下才能有效補充。 多攝取富含維生素 D 的食物： 推薦的「陽光」食物分別是黑木耳、鮭魚、秋刀魚、乾香菇、鯖魚、鴨肉、新鮮香菇、豬肝。

推薦的「陽光」食物分別是黑木耳、鮭魚、秋刀魚、乾香菇、鯖魚、鴨肉、新鮮香菇、豬肝。 適量補充保健食品： 推薦選擇D3形式的維生素 D 保健食品，也可選擇添加維生素 K 的複方劑型，有助鈣質吸收、強化骨骼。

推薦選擇D3形式的維生素 D 保健食品，也可選擇添加維生素 K 的複方劑型，有助鈣質吸收、強化骨骼。 定期檢測：除了每年健檢時建議將維生素 D 檢測納入自身健檢項目中外，也建議有定期補充維生素 D 保健食品者，每3~6個月進行回測，才能第一線掌握身體健康狀況，了解補充成效。

最後鄭乃源提醒，儘管日照為維生素 D 的重要來源，然而多數民眾的工作場域都在室內，難以曬到太陽，加之從飲食獲得的補充有限，因此想要避免維生素D不足或缺乏，還是應視情況補充足夠劑量的保健食品。最重要的是要有健康意識，正視自身狀況並積極調整，才是實踐預防醫學的真諦，避免疾病，進而早健康。