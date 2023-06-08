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台灣首例兒童染猴痘 新竹市4歲男童住院中 幼兒園師生採自我健康監測21天

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/08 09:56
台灣出現首例兒童染猴痘個案，研判這名新竹市四歲男童是遭同住家人感染。（圖／路透社）

台灣出現首例兒童染猴痘個案，研判這名新竹市四歲男童是遭同住家人感染。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內出現首例兒童猴痘(Mpox)病例，為一名新竹市的4歲男童、5月24日確診個案的同住家人。衛生所昨晚（7日）已實前往男童就讀的幼兒園實地了解，建議與男童有較密切接觸的師生採取21天自我健康監測，如出現水泡、紅疹、發燒等猴痘相關症狀，務必儘速就醫並告知接觸史。

疾管署發言人羅一鈞表示，這名男童6月1日晚間陸續出現發燒、結膜炎、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，6月5日因症狀未緩解至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報猴痘，並於6月7日研判為確定病例，為輕症個案，目前住院治療中。

由於其30多歲的同住家人在5月15日發病、5月24日確診，發病後與男童仍有日常生活接觸，研判為家戶感染。

羅一鈞說，男童自發病後都沒有前往幼兒園，一般來說患者於發病後較具有傳染力，因此評估該幼兒園傳播風險低，根據疫調結果，目前接觸者皆無出現相關症狀，衛生單位針對個案相關接觸者，包括4名同住家人、幼兒園同學及相關工作人員等進行衛教及自我健康監測21天，並偕同教育單位進行幼兒園環境清消與衛教說明會等防治工作，同時再次評估是否有高風險接觸者，需接受猴痘暴露後預防接種。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診149例病例(137例本土及12例境外移入)。

疾管署提醒，猴痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，例如：與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等，經由接觸感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。感染猴痘的症狀包括可能會在身體的任何部位出現皮疹，例如生殖器、肛門、手、腳、胸部、面部或嘴巴等處。

在病灶癒合之前，皮疹會經歷幾個階段，包括結痂。皮疹最初看起來像丘疹或水泡，可能會疼痛或發癢。其他可能相關症狀包含：發燒、畏寒、淋巴結腫大、肌肉痠痛、頭痛等。曾與猴痘個案接觸，仍可正常生活上班上學，若出現皮疹或其他可能的猴痘相關症狀時，請主動聯繫衛生單位，協助安排就醫及診斷，就醫時請佩戴醫用口罩，並主動告知相關接觸史。

相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
猴痘
台灣
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羅一鈞

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