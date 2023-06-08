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加拿大野火美國也遭殃 煙塵瀰漫東岸、中西部 紐約染上詭異橙色

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/08 09:41
加拿大野火煙塵飄往美國，紐約一片霧茫茫（圖／美聯社）

加拿大野火煙塵飄往美國，紐約一片霧茫茫（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）加拿大遭逢史上最嚴重野火災情，數百起火災耗盡救災能量，濃煙一路向南飄，美國東岸、中西部數州籠罩在一片詭異的橙色煙塵中，空汙指數暴增數百倍，人們不得不撈出COVID-19時期的口罩，避免健康危害。

美聯社路透報導，今年加拿大野火季提早發生，強度也屬罕見，已傳出400多起，燒毀了940萬畝林地，迫使12萬人撤離。消防人員疲於奔命，官方向各國發出求救，美國、澳洲、紐西蘭、南非等國已出動逾950名消防人員馳援。

夾雜煤灰的濃煙往南飄散，與加拿大比鄰的美國首當其衝，紐約大都會地區、紐約州中部，以及賓州、紐澤西州、北卡羅萊納州、印地安納州的部分地區，都受到影響，放眼所見一片霧茫茫。

紐約市與賓州利哈伊谷（Lehigh Valley）的空氣汙染指數一度衝至驚人的400。50以下代表空氣良好，超過300則進入拉警報的「危險等級」，就連健康人士都建議減少戶外活動。一名紐約醫師在臉書說道，「我嘗到空氣了。」顯見汙染之嚴重。

霾害導致視線不佳，影響班機起落。學校體育課、大聯盟棒球賽等體育賽事及戶外藝文活動也被迫取消。紐約百老匯演員Jodie Comer還因「呼吸困難」離場，後由替補演員上陣演出。

野火煙霧會增加心臟病、中風、氣喘、呼吸問題、眼睛紅腫、皮膚起疹發癢的風險。街上隨處可見，民眾再度戴上了疫情後閒置已久的口罩。「當你看到這樣的太陽（灰濛濛空中的銅球般太陽），就知道事情不妙了。這就是全球暖化的樣子啊。」曼哈頓的66歲居民Tyrone Sylvester嘆道。

加拿大野火美國也遭殃 煙塵瀰漫東岸、中西部 紐約染上詭異橙色
紐澤西州華盛頓大橋（圖／美聯社）

加拿大野火美國也遭殃 煙塵瀰漫東岸、中西部 紐約染上詭異橙色
紐約天際線（圖／美聯社）

加拿大野火美國也遭殃 煙塵瀰漫東岸、中西部 紐約染上詭異橙色
從帝國大廈俯瞰紐約市（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-06-08 10:35 GMT+08:00

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