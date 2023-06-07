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「後悔出生在北韓」　許多家庭沒飯吃集體走上絕路　金正恩下令「禁止輕生」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/07 20:21
北韓領導人金正恩（圖／美聯社）

北韓領導人金正恩（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓近年糧食危機加劇，導致社會更加不安定，不僅暴力犯罪案件增加，餓死及自殺人數亦大幅上升，甚自有輕生民眾留下了「後悔出生在北韓」的紙條，讓金正恩緊急召集各地領導人召開會議，要求禁止民眾輕生。

南韓國家情報院在五月底時指出，北韓今年的自殺率上升了40%，根據自由亞洲電台，一名北韓官員透露，今年光咸鏡北道清津市和鏡城郡，加起來就有35起自殺案件，更令人痛心的是，大多數為全家集體走上絕路。

這名官員透露了幾起自殺案件，一名10歲男孩在父母被餓死後和祖母一起生活，但最後卻一起吃老鼠藥自殺，另外還有一對60幾歲的老夫妻在一棵樹上上吊自殺，以及一家四口一起吃完最後一頓飯後，服用劇毒氰化鉀離開人世，這些輕生的人民，有些甚至會留下遺書，寫著「後悔出生在這個國家」等批判國家制度的言論。

對此，金正恩也意識到了事情的嚴重性，他在5月27日召集了道、市、郡的領導人召開緊急會議，並下達了「預防自殺」的命令。金正恩表示，「輕生對社會的影響比飢餓更大」，「輕生為反社會主義和叛國的行為」。

然而，無奈的是，大多數的自殺案件，是因極度貧困及飢餓所造成的，因此官員們仍無法提出適當的解決方案。這名官員說道，家庭自殺是對一個制度絕望後所做的最後反抗行為。

延伸閱讀：南韓國情院：金正恩140公斤且有嚴重睡眠障礙、北韓糧食危機致輕生及餓死人數大增
北韓
飢荒
輕生
金正恩

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