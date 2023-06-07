「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）戀愛韓綜「換乘戀愛2」紅遍南韓國內外，去年第二季播出後造成一陣熱烈討論，最後一集上線時，甚至有許多網友表示自己已向公司請好假，就為了在第一時間收看結局，據韓媒報導，第三季已在近日開始籌備製作。

「換乘戀愛」為南韓戀愛實境節目，節目中找來五對已分手的前男女友，並讓出演者們住在同個屋簷下，他們不得向他人透露自己的前任，但隨著節目安排，每個人將有機會與前任及其他異性進行約會，到節目尾聲，出演者得從新歡及舊愛中進行抉擇，有些人在這找到了新戀情，有些人則找回了逝去的愛情。

根據韓媒YTN報導，「換乘戀愛」確定製作第三季，但原製作人李真姝已離開公司，第三季將由製作另一部Disney+戀愛韓綜「粉紅謊言」的製作人－金仁河接手，目前節目已開始進行籌備，預計將在今年下半年播出。

在備受討論的第二季中，最後共有三對配對成功，而這三對的近況目前為何？

海恩＆賢奎

這對為第二季中討論度極高的一對，海恩在加入節目時，眼裡只有前男友圭敏，但圭敏總是對她不理不睬，在每集節目中都可看見她為了前男友掉淚。

直至後期賢奎加入節目，對海恩展開熱烈追求攻勢，以一句「奴那（姊姊），明天見」（누나, 내일봐요）融化了觀眾的心，海恩也在賢奎的熱烈追求下慢慢放下前男友，在節目最後與賢奎配對成功。

兩人雖不曾在社群軟體上放閃，但仍有不少網友目擊兩人約會，他們也時常於同個地方打卡。

近日為「換乘戀愛2」拍攝滿一周年，網友們也從海恩的打卡發現，他們似乎重新造訪了在節目中一起約會的餐廳，海恩甚至還穿著與拍攝時穿的同一套粉色洋裝，手上拿著情人節時所收到的第一個名牌包禮物，雖然海恩並未指名是誰送的，但不免讓人猜測應是賢奎送的。

娜妍&熙斗

這對在節目中雖然每天吵架，但最後仍再次找回心動並複合，延續四年的感情。

節目結束至今，他們仍不時地在社群軟體上高調放閃，與網友分享他們的約會，娜妍時常至熙斗的比賽現場為他應援，也會將兩人的旅遊紀錄畫面以VLOG方式上傳於YouTube，感情看似相當穩定。

泰伊&娜言

這對雖然在最後配對成功，但在節目拍攝結束後並未正式交往，網路上也傳言兩人已各自有其他對象，更有人爆料泰伊的女友為南韓知名百萬網紅Taeri。

另外，網傳除了元斌外，第二季的成員們目前都已有各自的對象。

第三季的消息一出，立刻引發眾多網友的熱烈討論，第三季是否能如同第二季一樣精彩，讓人備感期待。