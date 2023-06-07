台灣斯洛伐克強化交流合作 簽署多項備忘錄

（台灣英文新聞／政治組 綜和報導）台灣與斯洛伐克往來頻仍，我方與斯國訪團於今（6）日發布成果宣言並簽署8項協議，並宣布台杉公司運用中東歐基金投資斯國公司，為雙方在經貿、 醫衛、文化、半導體、校際合作等領域的交流合作奠定良好基礎。

斯洛伐克經濟部政務次長史維茲（Peter Svec）近日率團訪台，參與5日在台北舉行的「台灣-斯洛伐克跨部會經濟合作諮商會議」，並在6日於外交部舉行會議成果宣言發表以及瞭解備忘錄（MOU）簽署儀式。

外交部指出，雙方共簽署8項協議， 並宣布台杉公司運用中東歐基金投資斯國公司，為雙方在經貿、 醫衛、文化、半導體、校際合作等領域的交流合作奠定良好基礎。簽署儀式由外交部長吳釗燮、斯國經濟部政務次長史維茲（ Peter Svec）、國家發展委員會主任委員龔明鑫、 衛福部長薛瑞元分別致詞並擔任儀式見證人。

吳釗燮在簽署儀式時表示，今（2023） 年是台斯互設辦事處20週年紀念， 感謝斯洛伐克這次由史維茲政務次長率團來台， 與我方進行第三屆跨部會經濟合作諮商會議， 同時感謝斯國外交部經濟暨發展合作總司長Lucia Kiss線上參與簽署儀式。

外交部說明，台斯雙方在6月6日共簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」、「 文化合作瞭解備忘錄」、「技術服務暨授權協定」、「 功率共同研究瞭解備忘錄」與「 電動車混和式逆變器開發合作瞭解備忘錄」等5項協議。此外， 中山、中央、元智3所大學管理學院， 分別與斯國考麥斯基大學管院簽署合作瞭解備忘錄。龔主委並宣布， 中東歐投資基金月底將對斯國完成第二項投資案， 投資斯國智慧城市公司Sensoneo共300萬歐元。

外交部強調，台灣與斯國為理念相近夥伴，雙邊在各項領域合作成果豐碩。 兩國將依據成果宣言於明（2024） 年在斯洛伐克舉辦第四屆諮商會議，期盼在既有成果下， 進一步深化經濟投資、產業對接與供應鏈安全等領域的合作， 提升台斯緊密夥伴關係，共同增進全球民主夥伴的團結與韌性。