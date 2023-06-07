Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台灣斯洛伐克強化交流合作 簽署多項備忘錄

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/07 17:51
我國駐斯洛伐克大使李南陽與斯國駐台經濟文化辦事處代表霍布諾在外交部長吳釗燮、國發會主委龔明鑫、衛福部長薛瑞元及文化部政務次長王時思見證下，...

我國駐斯洛伐克大使李南陽與斯國駐台經濟文化辦事處代表霍布諾在外交部長吳釗燮、國發會主委龔明鑫、衛福部長薛瑞元及文化部政務次長王時思見證下，...

（台灣英文新聞／政治組　綜和報導）台灣與斯洛伐克往來頻仍，我方與斯國訪團於今（6）日發布成果宣言並簽署8項協議，並宣布台杉公司運用中東歐基金投資斯國公司，為雙方在經貿、醫衛、文化、半導體、校際合作等領域的交流合作奠定良好基礎。

斯洛伐克經濟部政務次長史維茲（Peter Svec）近日率團訪台，參與5日在台北舉行的「台灣-斯洛伐克跨部會經濟合作諮商會議」，並在6日於外交部舉行會議成果宣言發表以及瞭解備忘錄（MOU）簽署儀式。

外交部指出，雙方共簽署8項協議，並宣布台杉公司運用中東歐基金投資斯國公司，為雙方在經貿、醫衛、文化、半導體、校際合作等領域的交流合作奠定良好基礎。簽署儀式由外交部長吳釗燮、斯國經濟部政務次長史維茲（Peter Svec）、國家發展委員會主任委員龔明鑫、衛福部長薛瑞元分別致詞並擔任儀式見證人。

吳釗燮在簽署儀式時表示，今（2023）年是台斯互設辦事處20週年紀念，感謝斯洛伐克這次由史維茲政務次長率團來台，與我方進行第三屆跨部會經濟合作諮商會議，同時感謝斯國外交部經濟暨發展合作總司長Lucia Kiss線上參與簽署儀式。

外交部說明，台斯雙方在6月6日共簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」、「文化合作瞭解備忘錄」、「技術服務暨授權協定」、「功率共同研究瞭解備忘錄」與「電動車混和式逆變器開發合作瞭解備忘錄」等5項協議。此外，中山、中央、元智3所大學管理學院，分別與斯國考麥斯基大學管院簽署合作瞭解備忘錄。龔主委並宣布，中東歐投資基金月底將對斯國完成第二項投資案，投資斯國智慧城市公司Sensoneo共300萬歐元。

外交部強調，台灣與斯國為理念相近夥伴，雙邊在各項領域合作成果豐碩。兩國將依據成果宣言於明（2024）年在斯洛伐克舉辦第四屆諮商會議，期盼在既有成果下，進一步深化經濟投資、產業對接與供應鏈安全等領域的合作，提升台斯緊密夥伴關係，共同增進全球民主夥伴的團結與韌性。
台斯經濟諮商會議
台斯合作
台斯友好
備忘錄

相關新聞

台灣商總與韓國貿易協會簽署MOU　促進產業交流、共創商機
台灣商總與韓國貿易協會簽署MOU　促進產業交流、共創商機
2023/05/23 17:12
台美簽發展及人道援助合作備忘錄　國合會捐美國太平洋基金60萬美元應對氣候變遷
台美簽發展及人道援助合作備忘錄　國合會捐美國太平洋基金60萬美元應對氣候變遷
2022/11/08 09:58
台北流行音樂中心首度和法國在台協會簽署MOU　台法音樂創作營開跑
台北流行音樂中心首度和法國在台協會簽署MOU　台法音樂創作營開跑
2022/11/02 17:19
台捷簽訂半導體、教育合作備忘錄 德拉霍斯：台海和平穩定是合作關鍵
台捷簽訂半導體、教育合作備忘錄 德拉霍斯：台海和平穩定是合作關鍵
2022/09/23 15:32
美印第安納州與台簽MOU 盼化供應鏈痛苦為優勢
美印第安納州與台簽MOU 盼化供應鏈痛苦為優勢
2022/08/22 16:24

更新時間 : 2023-06-07 20:18 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
推動台灣歷史航遙測影像及地圖測繪成果！農林航空測量所與中研院人社中心　續簽學術合作協議書
推動台灣歷史航遙測影像及地圖測繪成果！農林航空測量所與中研院人社中心　續簽學術合作協議書