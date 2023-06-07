臺灣土銀藝文走廊新展覽　臺藝大教授蔡介騰以水墨展現意境

臺灣土地銀行總行「館前藝文走廊」強勢回歸，這次更邀請兼具書法、水墨、篆刻領域專才的國立臺灣藝術大學教授蔡介騰參展，土地銀行於7日舉行「暢懷-蔡介騰創作展」開展典禮，蔡介騰也展出其「牽引」、「徜徉」、「桃花源記」等知名作品，以水墨筆觸與力道展現作品意境。

土地銀行自2005年起以「關心臺灣、珍愛土地」宗旨舉辦藝文走廊活動，廣邀本土藝術家展出其作品，臺灣土地銀行董事長謝娟娟自上任以來持續發揮公股銀行在ESG的「促進文化發展」使命，落實企業社會責任。

在土地銀行與各界長期推廣臺灣文創努力下，依文化部與文策院「臺灣文化創意產業發展年報」統計，近五年臺灣文創產業年度營業額已從8362億元逐步成長到9643億元，年複合成長率約3.6%，顯見臺灣文創持續壯大，土地銀行以藝文走廊活動拋磚引玉，引領各界厚植臺灣本土藝術產業軟實力。

這次土地銀行藝文走廊邀請到學術研究、實務創作實力皆相當雄厚的蔡介騰展出，蔡介騰畢業於國立臺灣藝術大學書畫藝術學系博士學位，曾獲全國美展、中山文藝創作獎等國內重要美術競賽獎項。為傳承藝術教育，蔡介騰曾任職國立臺灣師範大學美術系兼任教授，目前則回歸母校臺灣藝術大學書畫藝術學系擔任專任教授，肩負十年樹木、百年樹人理念。

除長期執教鞭外，蔡介騰更致力於書法、水墨畫、篆刻創作，包括2019年的「一方之地」創作展、2021年的「墨遊‧境」個展，2022年則轉為策展人角色推出「承與變-大觀風華書法篆刻展」、「澹養天龢-黃羣英書藝紀念展」。另蔡介騰近年也在國內外藝術期刊、研討會以書法意境表現為主題發布數篇論文，其在藝術創作或學術研究皆具備重量級地位。

蔡介騰的創作取材多元，其作品以詩詞古文、書論、佛學、哲理思想等文字為核心，並透過墨色、筆觸與結構安排呼應文字所彰顯的精神，展現深厚的人文學養。此外，蔡介騰水墨創作不拘泥於傳統書寫形式，而是契合其學術研究宗旨，著墨於意境、視覺張力的多層次表現。

為了讓各界欣賞蔡介騰名作，臺灣土地銀行本次於總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」邀請蔡介騰展出其作品，展出時間為6月7日（三）起每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），並於6月28日（三）中午12時卸展，歡迎各界蒞臨觀賞與指教。

臺藝大教授蔡介騰（右二）與臺灣土地銀行副總經理邱天生（左二）、董事會主任秘書范鳳麟（右一）、秘書處處長陳慧珠（左一）於開展典禮合影。(照片來源：臺灣土地銀行提供)