台灣開放進口美國豬肉逾2年 遭疑市場流向不明「洗產地」？農委會、食藥署說分明...

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）自2021年1月1日起，台灣開放含萊克多巴胺的豬肉進口已超過2年，但消基會日前抽查市售通路289件含豬肉成分的相關食品，竟未見到任何美國產製豬肉商品；反觀消基會卻可在市面上找到與其進口量相近之法國的進口豬肉，究竟美國進口的豬肉相關商品到底去了哪裡？

為瞭解這2年的這兩年的管理措施是否落實，消基會於今年5月下旬展開調查，於北部、中部及南部的市場攤販（5件）、便利超商（42件）、超市（146件）、量販店（34件）、百貨公司超市（50件）及餐飲業（12件）抽樣調查289件含豬肉成分的相關食品。

根據調查，豬肉產地標示的合格率達到100%。這289件產品中，都清楚標示了豬肉的產地，有272件來自台灣、15件來自西班牙、9件來自加拿大、8件來自法國、7件來自丹麥、3件來自荷蘭、1件來自匈牙利。然而，消基會發現在這次的調查中並未發現任何備受關注、常被稱之為「萊豬」的美國豬肉相關產品。

消基會表示，要不是消基會全都沒買到美國豬肉，或者是否有產地虛偽標示問題存在，呼籲政府應更加積極地確保食品進口的資訊透明度和安全性，公開產品去向相關資訊，讓消費者有所選擇。

對此，食藥署副署長林金富回應，自2021年至2023年5月國產及輸入總淨重共計232.0萬公噸，其中美國輸入佔全部0.96萬公噸，市占率僅約0.4%，且輸入生鮮冷藏冷凍豬肉及其可食部位均符合衛生標準。

林金富說，美國進口豬肉相關產品和一般豬肉的通路都是一樣的，從加工品、零售肉片或是美食街餐飲業者，除了販賣溫體豬肉的傳統市場不會有，幾乎所有販賣通路都有美國進口豬肉，但市占率很低，所以不容易抽樣找到。

此外，根據聯合報引述農委會畜牧處副處長江文全說法，美國進口的豬肉製品中，豬肉的比例比較少，大多都是其他可食部位，比如，大腸頭或者豬蹄筋，以這兩大類為主，這些商品進口後，就整批進入調製加工市場，進入加工餐飲通路；最後呈現在市面上的，就是消費者在小吃麵攤上的切盤滷菜，這些標示上原本就沒有特別要求，包裝也並不相對完整；若是超市賣場賣的進口肉品就會標示美國豬肉。