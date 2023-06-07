狂掃五座芬蘭Arch設計大獎 御盟集團再顯卓越設計力

芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award（簡稱ADA）近日公布得獎名單，御盟集團旗下的「御盟國際驛館YUIMOM Residence」與「S.S.A.W 春生夏 秋藏冬」二大品牌，暨四月奪得《德國iF設計大獎iF DESIGN AWARD》再度傳來得獎捷報，日前一舉奪得ADA五大獎項，分別為《建築設計獎金獎 御盟國際驛館》、《室內設計獎金獎 SS Bar春．宇宙星空酒吧》、《室內設計獎金獎AW CAFÉ》以及《室內設計獎銀獎 AW Restaurant秋 星級現代法式料理 》與《室內設計獎銀獎 SS Patisserie夏 法式精品甜點》，獲獎連連，在建築與設計實力上深獲國際肯定。

擔任御盟集團各品牌的視覺統籌-「永添藝術」，擅長在空間設計上周到地融入其環境特質，透過藝術與建築空間整合，成功再次為集團品牌累積第47座世界知名獎項。獲獎適逢御盟集團26週年，即日起至六月底，推出多樣優惠同歡慶，「SS Bar春．宇宙星空酒吧」、「SS Pâtisserie 夏．精品甜點」與「AW Café 冬．咖啡輕食」消費可享不分平假日85折，其中「AW Café 冬．咖啡輕食」手工冰淇淋買一送一，訂位專線：07-9741218。

國際知名設計獎項當中，芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award（簡稱ADA），是於建築與室內設計中特別突顯最具趣味性、創新性與綠色環保的優良設計的解決方案；御盟集團所創作的建築風格與空間，實踐「以藝術為基、行生活之真」，強調人、環境的互動感受，在生活裡發生的美學俯拾即是， 富有永恆美感，細節所到之處總能透過永添藝術的呈現達到精準的平衡。

全台最高規格的酒店式公寓—「御盟國際驛館YUIMOM Residence」，開啟了買不如租的全新生活概念，提供一個月起租的彈性租期選擇，鎖定旅居客與商務客，開幕以來更獲得高雄換屋、家中改裝族群、國際商務客的好評青睞；本次拿下「ARCH建築設計金獎」，同樣於六月底前祭出承租的相關優惠，承租滿3個月加贈7天，承租滿6個月加贈15天與餐飲抵用券2,000元(指定兌換餐廳，面額500元，4張)，承租滿1年加贈30天與8,000元餐飲抵用券(指定兌換餐廳，面額500元，16張)以及「SS Pâtisserie 夏．精品甜點」經典熱銷馬卡龍15顆裝禮盒以及入住禮與浴毛巾禮組，訂房專線： 07-9753568。