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品嚐道地海鮮料理　到東北角大啖馬頭魚

By 台灣英文新聞
2023/06/07 17:13
馬頭魚。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

馬頭魚。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

初夏，東北角海域漁民出海釣獲許多的馬頭魚，美味又新鮮，只要漁船一進港，馬頭魚時常是第一個被指名買走的漁獲，新北市漁業處歡迎大家來東北角旅遊時，也來當地海鮮餐廳享馬頭魚料理。

馬頭魚俗稱馬頭或方頭魚，方形頭是其特點，台灣常見有三種分別是「紅馬頭魚」、「白馬頭魚」以及「黃馬頭魚」。白馬頭數量少但肉質比紅馬頭更細緻，價格也高些；黃馬頭的數量更是少之又少，很少在市場上流通。主要棲息於沙泥質海底，活動範圍較深，約在水深五十至公尺間，為肉食性之魚種，以小魚、蝦等為食，主要以台灣北部、東北部海域為主。馬頭魚是高經濟價值的魚種，利用延繩釣及船釣方式均可捕獲，肉質細嫩而美味，含有豐富的蛋白質及不飽和脂肪酸，絕對是老少咸宜餐桌上最合適的美味之一。

澳底尚青現撈海鮮熱炒店老闆娘林語婕表示，馬頭魚的烹煮料理非常簡單，乾煎馬頭魚，先將魚體去除鰓和內臟後，將魚放入熱油鍋內以小火慢煎約5分鐘後，翻面再煎5分鐘起鍋，因馬頭魚肉質細膩在煎魚時不要常翻魚否則容易煎成魚鬆。清蒸馬頭魚，魚身上抹薄鹽鋪少許薑絲、魚肚內放薑片，也需要淋些許米酒，蒸魚前電鍋加1杯水，等水滾蒸氣出來，再將魚入電鍋蒸，蒸好的馬頭魚上放蔥絲、薑絲、辣椒絲，淋上熱油後即可上桌。

新北市漁業處表示，新北市東北角海域因位處大陸沿岸冷流及黑潮暖流的交會處，水質清澈且富含營養源，孕育出許多美味的漁產品例如馬頭魚、馬加剪、萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品。初夏的東北角海濱非常適合旅遊，這裡除了有福隆沙灘、三貂角燈塔等著名旅遊景點外，還有當地特色漁港和漁村，深入當地漁村感受不同的氣息，體驗在地漁村文化。亦可就近到各漁港附近的海鮮餐廳，品嚐最道地的海鮮料理!

品嚐道地海鮮料理　到東北角大啖馬頭魚

船釣馬頭魚。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

更新時間 : 2023-06-07 20:18 GMT+08:00

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