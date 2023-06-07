品嚐道地海鮮料理　到東北角大啖馬頭魚

初夏，東北角海域漁民出海釣獲許多的馬頭魚， 美味又新鮮，只要漁船一進港， 馬頭魚時常是第一個被指名買走的漁獲， 新北市漁業處歡迎大家來東北角旅遊時， 也來當地海鮮餐廳享馬頭魚料理。

馬頭魚俗稱馬頭或方頭魚，方形頭是其特點， 台灣常見有三種分別是「紅馬頭魚」、「白馬頭魚」以及「 黃馬頭魚」。白馬頭數量少但肉質比紅馬頭更細緻，價格也高些； 黃馬頭的數量更是少之又少，很少在市場上流通。 主要棲息於沙泥質海底，活動範圍較深，約在水深五十至公尺間， 為肉食性之魚種，以小魚、蝦等為食，主要以台灣北部、 東北部海域為主。馬頭魚是高經濟價值的魚種， 利用延繩釣及船釣方式均可捕獲，肉質細嫩而美味， 含有豐富的蛋白質及不飽和脂肪酸， 絕對是老少咸宜餐桌上最合適的美味之一。

澳底尚青現撈海鮮熱炒店老闆娘林語婕表示， 馬頭魚的烹煮料理非常簡單，乾煎馬頭魚， 先將魚體去除鰓和內臟後，將魚放入熱油鍋內以小火慢煎約5分鐘後 ，翻面再煎5分鐘起鍋， 因馬頭魚肉質細膩在煎魚時不要常翻魚否則容易煎成魚鬆。 清蒸馬頭魚，魚身上抹薄鹽鋪少許薑絲、魚肚內放薑片， 也需要淋些許米酒，蒸魚前電鍋加1杯水，等水滾蒸氣出來， 再將魚入電鍋蒸，蒸好的馬頭魚上放蔥絲、薑絲、辣椒絲， 淋上熱油後即可上桌。

新北市漁業處表示， 新北市東北角海域因位處大陸沿岸冷流及黑潮暖流的交會處， 水質清澈且富含營養源，孕育出許多美味的漁產品例如馬頭魚、 馬加剪、萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品。 初夏的東北角海濱非常適合旅遊，這裡除了有福隆沙灘、 三貂角燈塔等著名旅遊景點外，還有當地特色漁港和漁村， 深入當地漁村感受不同的氣息，體驗在地漁村文化。 亦可就近到各漁港附近的海鮮餐廳，品嚐最道地的海鮮料理!

船釣馬頭魚。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）