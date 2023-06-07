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【美日菲海巡演習】模擬恐怖分子劫船挾人質　三國攜手強化聯合行動力

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/06/07 17:11
美日菲海巡聯合演習6月1日首登場，圖為6日菲國海巡武裝人員執行演習。（圖／美聯社）

美日菲海巡聯合演習6月1日首登場，圖為6日菲國海巡武裝人員執行演習。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）菲、美、日海巡隊在南海舉行為期一週聯合演習，昨（6）日演練恐怖份子脅持人質，三國合作執法搜救共動員約500人，強化聯合行動力與互操作性，以便未來類似情形能迅速因應。

菲律賓海巡隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳自6月1日到7日舉行「並肩」（KAAGAPAY）三邊海事演習，這也是三國首次聯合演習。菲國今日開放媒體登上菲國海巡隊巡邏艇卡布拉號（Cabra）採訪在馬尼拉灣的重頭戲。

中國南海動作頻頻 菲美日首次三方海上演習6月登場

菲國海巡隊副發言人伊巴內茲（Jherich John Ybañez）指出，演習場景在巴丹（Bataan）半島附近，攔截一艘疑似載有大規模殺傷性武器、被4名國際恐怖組織成員控制的船隻，並救出5名人質。在附近的日本秋津洲號（Akitsushima）大型巡邏船、美國史崔頓號（Stratton）巡邏艇前來協助。

伊巴內茲向中央社表示，菲美日三方共動員約500人參與這次演習，演習目的在於強化三國海巡隊聯合行動力，未來遭遇類似情況時能迅速部署。

美聯社報導，美中關係日益緊繃，華盛頓致力於強化在亞洲的軍事同盟，而菲國是美方在亞洲最早的盟友。美國海岸防衛隊表示，史崔頓號一直在該區進行演習，分享搜索、救援與執法等專業知識。

史崔頓號指揮官克勞勒（Brian Krautler）在演習開始時表示，三國海巡隊首次透過三邊接觸進行專業交流及聯合行動，為加強全球海洋治理提供寶貴的機會，「我們將與堅定的夥伴一同展示專業的、基於龜族的海上行動標準，以確保一個自由開放的印太。」

菲國官員表示，與美國的聯合軍演不是針對任何國家；但中國祭出警告，美國在亞洲增加的安全布署針對的是中國的利益，破壞了區域穩定。

南海不平靜　美日菲各有因應

事實上，美國近來在南海與台海都與中國有齟齬。中國的機艦近距離挑釁美方機艦，被白宮指責為「不專業不安全不可接受」，恐造成傷亡。

中國機艦南海、台海頻挑釁　美國白宮：不安全不專業不可接受恐釀傷亡
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日本方面則是於今年4月制定《控制要領》方針，規範「發生戰事」之際，日本防衛相控制海上保安廳的程式，以及自衛隊和海上保安廳的任務分擔和合作。該方針列舉一系列威脅，其中包含中國海巡隊船隻多次入侵日本領海的行徑。

與此同時，中國與菲律賓的南海衝突也在上升。今年2月6日在南海爭議海域，中國海警船以軍用雷射瞄準菲國巡邏艦船員致使短暫失明。今年５月10日到12日，菲國海巡隊在南沙群島爭議海域設置5個懸掛國旗的浮標宣示主權；中國遂以「保障船舶航行及作業安全」為由，也在該海域布設3座燈浮標。
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美日菲海巡聯合演習
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軍事同盟

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更新時間 : 2023-06-07 20:17 GMT+08:00

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