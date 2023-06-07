臺灣證交所發表「國中版投資理財分齡教案」　首次推出適合中學生的理財知識學習教材

臺灣證券交易所表示，為深化金融教育根基，推廣基礎金融教育，首次推出「國中版投資理財分齡教案」，作為各級學校之教學輔助教學使用，以協助年輕學子建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險。

國中教案為傳授基礎投資理財之觀念，內容主軸以「證券市場」為主，設計教案課程分為「消費、儲蓄」、「證券市場簡介、理財投資工具」、「股票、基金」、「定期定額及小額投資、理財工具的風險與投資報酬率」、「金融防詐騙」等5個主題。證交所推出「國中版投資理財分齡教案」，其設計注重實務能力，期藉由活動設計帶動討論，讓學生融會貫通、學以致用，將金融知識、投資能力、用錢態度等觀念自然置入教材中。

發表會在日前舉辦，由證券界、教育界共襄盛舉，發表會上，證交所簡立忠總經理於開場時指出，為求教案能符合國中學習年齡層之需求，除由證交所成立編審委員會外，特別教聘豐富理財教育經驗的老師群進行主筆撰寫，及證交所把關教案內容正確無誤，嚴謹規劃，歷時半年，設計出合宜的國中教案，作為全國國中老師教學參考使用，冀分齡教案能讓年輕學子在踏入金融市場前，先充實自身應有之基本理財知識、投資觀念及風險意識，以達到證券投資知識深化校園扎根之目標。

證期局張子敏副局長指出，現今金融理財力已成為每個人都必須具備的基本能力，從小培養正確的理財觀念和投資習慣，對於未來的生活品質和人生規劃都有重要的影響。感謝證交所花費心力完成「國中版投資理財分齡教案」，希望透過這份教案，協助國中老師，掌握理財投資基礎之事，能以活潑生動的教學手法，激發學生學習興趣，進而提升學生金融素養。

北市教育局國教輔導團李朝盛執行秘書說明，這份投資理財教案不只介紹知識，更讓學生學習組織整合的能力，透過這個有意義的教案，讓學生在國中階段認識「消費」的影響性、「儲蓄」的必要性和「投資」的重要性，有助於提升國中生的金融養成與投資意識。

會中由證交所市場推廣部陳欣昌經理介紹教案活動辦法及鼓勵教師使用教案。為鼓勵老師採用國中教案教學，證交所辦理一系列的推廣宣導活動，有教學回饋金獎勵機制，提供每位申請老師教學獎勵金3,600元，共計60位獎勵名額；還有提供教師研習時數認證的暑期種子教師營，於台北、台中、高雄及花蓮，辦理4場次，每場規劃40位名額，4場次合計160位；另外，為鼓勵國中老師在課堂上使用分齡教案，證交所建置互動式的證券知識大富翁遊戲平台，讓學生在寓教於樂中能輕鬆學習。並提供教師每班級1,200元獎勵金（每位教師最多3個班級），共計60位老師（最多180個班級），作為評量學生學習成果之獎學金。

發表會並由教案撰寫團隊老師簡介教案架構和內容，分享國中版投資理財分齡教案的重點說明，提供教師發展以金融教育為主軸之彈性學習課程或多元選修課程，以利有興趣之老師能得心應手採用本教案，協助國中學生掌握正確投資理財基礎觀念並能實際應用。

「國中版投資理財分齡教案」完整內容，都在證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」，希望這份教案，能協助國中老師，掌握理財投資基礎教育，以活潑有趣的教學手法，激發學生學習興趣，進而達到輕鬆充實證券知識和強化風險意識的目標。你是國中老師嗎? 想知道如何教學嗎? 趕快報名名額有限的暑期種子教師營吧！報名連結：https://shl.twse.com.tw/。

證交所6月6日發表「國中版投資理財分齡教案」-證交所簡立忠總經理(左五)、證期局張子敏副局長(右五)、北市教育局國教輔導團李朝盛執行秘書(右四)、證基會林丙輝董事長(左四)、證交所市推部陳欣昌經理(左一)、南門國中王福從校長 (左三)、古亭國中林泰安校長 (右三)、龍門國中鍾芷芬校長(右二)、南門國中童玉娟老師(左二)、龍門國中戴鈴容老師(右一)。(照片來源：證交所提供)