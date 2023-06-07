新北校園通APP再升級　推出健康中心智能掛號暨創新通報系統

新北市教育局今(7)日在市府舉辦「 新北學生健康數位轉型方案2.0啟用儀式暨校護感恩活動」，教育 局劉明超副局長出席活動，一方面表揚表現優異、 資深的護理人員及退休護理師，另一方面宣示新北校園通APP功能 再度升級，推出「新北學生健康數位轉型方案2.0-健康中心智能 掛號暨創新通報系統」，只要學校即時推播孩子在校受傷訊息， 家長就能透過APP快速掌握，安定家長的心。

另外， 今特別邀請深坑國中退休的李素華護理師到場分享在校服務經驗， 舉凡校園意外傷病、突發癲癇、疫苗接種、身心受創， 甚至裝病的學生，都秉持同等慈母般溫柔堅定的愛心照料孩子們。 李護理師勉勵在職校護，應以師生的健康為念、 以護理師的志業為榮， 並知道各校健康中心將有數位化系統輔助工作， 替校護姊妹們感到開心。

教育局表示，衷心感謝校護們自新冠肺炎爆發3年多來辛勞付出， 每一位護理師都是守護師生健康的關鍵角色。另外， 過去校護常以人工逐筆建置學生傷病資料，往往耗時費力， 非常辛苦，為讓校護專注於專業醫護工作悉心照料學生， 開發健康中心智能掛號暨創新通報系統，將學生健康資訊系統(1. 0)擴展到學生傷病處理數位化的(2.0)， 取代資料紙本紀錄及重複登打作業，讓學生獲得更高品質的照顧。新 北市學校護理人員協會理事長，頭前國小護理師吳秀汝說明， 每到下課總有數個學生因為受傷或不舒服而到健康中心報到， 一天光處理學生傷病就忙得不可開交，更難有時間一一登打學生資料 ，感謝教育局理解校護們的辛苦，配置這套智能掛號系統， 簡便許多行政流程，而且學生到健康中心自己操作掛號， 不僅讓學生可以認識自己受傷情形， 護理師也可在旁協助並給予衛教叮嚀。

教育局劉副局長表示， 新北市持續致力以數位轉型創造智慧健康校園，自2021年7月首創 新北校園通APP「寶貝i健康」，家長已可隨時透過APP查看孩 子基本健康紀錄、健檢結果及體適能紀錄， 這次升級版再置入學生傷病資料數位化功能， 校護處理學生傷病後即時推播訊息，讓學校人員、 班導師及家長透過新北校園通APP快速掌握學生在校園中傷病資訊 及後續處理狀況。 未來這套系統更可幫助學校建立長期大數據資料庫， 進一步協助學校研擬學生健康促進措施、並找出校園安全疑慮熱點， 加強防範，為推動智慧健康校園打造新的里程碑。

劉明超副局長(中)與退休人員及資深學校護理人員合影。(照片由新北市教育局提供)

劉明超副局長(右4)參與「新北學生健康數位轉型方案2.0」啟用儀式後與師生合影。(照片由新北市教育局提供)