Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

反制中國 日本加入美國、澳洲太平洋島國海纜計畫

此計畫的關鍵要角為密克羅尼西亞，該島國甫卸任的總統，日前才披露中國各種威逼利誘手段，並表達了欲與台灣建交的想法

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/07 16:54
2023年5月20日，美國總統拜登（左起）、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪在廣島G7峰會進行四方安全對話場邊會談（圖／美...

2023年5月20日，美國總統拜登（左起）、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪在廣島G7峰會進行四方安全對話場邊會談（圖／美...

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）為制衡在太平洋島國勢力日增的中國，日本7日宣布，將加入美國與澳洲的的東密克羅尼西亞（East Micronesia）海底電纜計畫，強化印太地區島國網路連結。

美聯社報導，這條海纜長2,250公里，一路從密克羅尼西亞聯邦的科斯雷州（Kosrae）、吉里巴斯、諾魯，連結至密克羅尼西亞波納佩州（Pohnpei）的電纜登陸點。

美澳日在聯合聲明中指出，這條海纜寬度如花園水管，接下來將進入設計製造階段，預計2025年完成。

美國國務院東亞暨太平洋事務局表示，安全、具韌性的數位連結至關重要，美方樂見區域國家透過這項計畫更趨緊密。兩周前，四方安全對話（QUAD）的成員－美國、日本、澳洲、印度，才重申了海底電纜在通訊建設與網路連結的關鍵地位。

標到此案的日本電氣（NEC Corporation）表示，此海纜將為區域帶來高速、高品質、更安全的通訊服務，同時促進經濟發展。日本外交部指出，太平洋島國逾10萬人可望受惠。

此一合作顯然是為了反制北京在區域擴大安全與經濟勢力之舉。

今年3月，即將卸任的密克羅尼西亞前總統帕努埃洛（David Panuelo），才在一封致該國政治領袖的公開信中，指控北京採取間諜活動與賄賂等惡劣行徑，確保一旦兩岸開戰，密國會支持中國，而非美國，或至少不選邊站。

他當時以少見的直白語氣，抨擊中國利誘威脅小國的諸般不堪手段，如中國大使直接以裝滿錢的信封收買參議員，中國科研船在密國海域進行監控活動，他去年7月赴斐濟參加太平洋論壇時遭到中國特務跟監等等。

帕努埃洛當時亦透露，2月曾與我外交部長吳釗燮會晤，盼能轉而與台灣建交，但表明了需要5,000萬美元作為條件。他說道，將這些真相公諸世人，雖可能對身家安全造成危險，為了國家，他亦無悔。
中國
美國
澳洲
日本
電纜
海底電纜
海纜
網路
密克羅尼西亞
台灣
印太

相關新聞

美國續打加密貨幣業 繼幣安後 再狀告交易所Coinbase
美國續打加密貨幣業 繼幣安後 再狀告交易所Coinbase
2023/06/07 10:00
高雄6旬男確診日本腦炎 累計2例 幼童應儘速接種疫苗
高雄6旬男確診日本腦炎 累計2例 幼童應儘速接種疫苗
2023/06/06 17:19
【美國2024總統大選】 彭斯參選挑戰川普 　國會暴動事件選民立場不一
【美國2024總統大選】 彭斯參選挑戰川普 　國會暴動事件選民立場不一
2023/06/06 14:38
孩子幾歲才可擁有手機？看看美國、英國專家怎麼說...
孩子幾歲才可擁有手機？看看美國、英國專家怎麼說...
2023/06/06 12:20
【幣圈又震盪】加密貨幣交易龍頭幣安Binance也涉詐欺？創辦人趙長鵬面臨美國證交會13項指控
【幣圈又震盪】加密貨幣交易龍頭幣安Binance也涉詐欺？創辦人趙長鵬面臨美國證交會13項指控
2023/06/06 12:14

更新時間 : 2023-06-07 20:17 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
推動台灣歷史航遙測影像及地圖測繪成果！農林航空測量所與中研院人社中心　續簽學術合作協議書
推動台灣歷史航遙測影像及地圖測繪成果！農林航空測量所與中研院人社中心　續簽學術合作協議書