反制中國 日本加入美國、澳洲太平洋島國海纜計畫

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）為制衡在太平洋島國勢力日增的中國，日本7日宣布，將加入美國與澳洲的的東密克羅尼西亞（East Micronesia）海底電纜計畫，強化印太地區島國網路連結。

美聯社報導，這條海纜長2,250公里，一路從密克羅尼西亞聯邦的科斯雷州（Kosrae）、吉里巴斯、諾魯，連結至密克羅尼西亞波納佩州（Pohnpei）的電纜登陸點。

美澳日在聯合聲明中指出，這條海纜寬度如花園水管，接下來將進入設計製造階段，預計2025年完成。

美國國務院東亞暨太平洋事務局表示，安全、具韌性的數位連結至關重要，美方樂見區域國家透過這項計畫更趨緊密。兩周前，四方安全對話（QUAD）的成員－美國、日本、澳洲、印度，才重申了海底電纜在通訊建設與網路連結的關鍵地位。

標到此案的日本電氣（NEC Corporation）表示，此海纜將為區域帶來高速、高品質、更安全的通訊服務，同時促進經濟發展。日本外交部指出，太平洋島國逾10萬人可望受惠。

此一合作顯然是為了反制北京在區域擴大安全與經濟勢力之舉。

今年3月，即將卸任的密克羅尼西亞前總統帕努埃洛（David Panuelo），才在一封致該國政治領袖的公開信中，指控北京採取間諜活動與賄賂等惡劣行徑，確保一旦兩岸開戰，密國會支持中國，而非美國，或至少不選邊站。

他當時以少見的直白語氣，抨擊中國利誘威脅小國的諸般不堪手段，如中國大使直接以裝滿錢的信封收買參議員，中國科研船在密國海域進行監控活動，他去年7月赴斐濟參加太平洋論壇時遭到中國特務跟監等等。

帕努埃洛當時亦透露，2月曾與我外交部長吳釗燮會晤，盼能轉而與台灣建交，但表明了需要5,000萬美元作為條件。他說道，將這些真相公諸世人，雖可能對身家安全造成危險，為了國家，他亦無悔。