（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台積電美國亞利桑那州廠將於2024年量產，日前傳出有美國員工上網針對加班與輪班大吐苦水。台積電董事長劉德音表示，「不願意值班的人就不要來參加這個產業，這個產業並不是靠有高薪，而是你真的對這產業有興趣。」

另外針對台積電董事長劉德音6日在股東會稱「政府認為我們電是夠的，我們只能相信」，引發討論；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天(7日) 受訪說，若政府讓劉德音有疑慮的話，就要改善，政府也一定要保障整體用電量得到滿足。

財星雜誌（Fortune）日前報導，台積電一名工程師在人力資源網站Glassdoor上留言，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」

報導指出，台積電另一名工程師今年1月寫到，「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

事實上，自從台積電赴美國設廠後，美國廠員工對工作要求的抱怨時有耳聞，市場對美國工作文化與台灣的差異也頗感憂心。

劉德音昨(6日) 在台積電股東會後受訪時直言，不要求美國廠員工做事方法要一樣，這可以討論，但要求的是要遵守台積電的核心價值，台積電的核心價值是誠信正直、承諾、創新及客戶信任。

劉德音進一步強調，「不願意值班的人就不要來參加這個產業，這個產業並不是靠有高薪，而是你真的對這產業有興趣。」

此外，由於台積電全球化布局勢在必行，目前正評估歐洲設廠可能性，劉德音表示最擔心的是人才供應及勞工問題，他透露，德國政府承諾會協助解決，將派學生到台灣做交換學生。

至於歐洲工會問題，中央社引述劉德音表示，台灣過去在歐洲投資有很多失敗例子，台積電會與合作廠商解決相關問題，與艾司摩爾（ASML）等討論過，歐洲工會與企業管理階層有非常好的溝通，台積電將會建立相關機制。

對於如何管理世界的人才，劉德音說，台積電目前在台灣推動多元包容性工作環境，某些員工管理能力還不夠，在管理方面有些困擾，台積電正在學習管理世界的人才。

另一方面，劉德音6日在股東會被問到是否擔心缺電時表示，「政府認為我們電是夠的，我們只能相信」，並指出台灣綠電發展不夠快將影響競爭力，盼政府重新檢視綠電發展政策。

對此，鄭運鵬今天在黨團記者會回應媒體詢問指出，不管是台積電還是其他出口廠商，都需要台灣加速綠能發展，而現在政府計劃的綠能目標，在總電量上有達到當初的預期，但因為用電需求增加，還要開發新的綠能來源。

鄭運鵬提到，立法院會5月三讀通過修正再生能源發展條例部分條文，增訂符合一定條件的新建、增建或改建建築物，應於屋頂設置一定裝置容量太陽光電發電設備等，希望在各方面追上綠能的用電需求。

鄭運鵬指出，這不只是對台灣的自主電力發展，也對台積電出口需要綠能憑證上，有更多綠電可以買。

針對劉德音稱「政府認為我們電是夠的，我們只能相信」。鄭運鵬表示，如果政府讓劉德音有所疑慮的話，這點要改善，而且政府一定要保障整體用電量都得到滿足，不光只是台積電，民生、製造業、服務業等，都要得到滿足。

鄭運鵬說，過去發生大小規模的跳電，常是人為操縱疏失及電網韌性不足，因此政府加強電網韌性，黨團也會督促台電跟經濟部努力，而關於綠電發展，劉德音的講法跟政府的作法一樣。

台積電美國廠員工抱怨加班 董事長劉德音：不願值班不要來