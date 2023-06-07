（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨立法院黨團先前表示，立法院預計在6月中旬召開臨時會進行4位司法院大法官人事同意權，時代力量立法院黨團今天(7日) 向大法官被提名人提出「憲法10問」問卷，並宣示黨團嚴格審查的態度。

時力黨團今天在立法院舉行「十問大法官，人權要把關」記者會。

憲法十問包括，土地政策的「自辦市地重劃，如何保障財產權」、性別平等的「認同規約可排除女系子孫繼承權」、交通安全的「如何保障用路人安全通行權」、住宅政策的「如何保障適足居住權」、勞動政策的「工會籌組受限，如何保障團結權」。

司法哲學的「如何看待司法權與立法權間的相互關係」、制憲權與修憲的「贊成公投制憲？修憲門檻違憲？」人民參政權的「受刑人投票權？候選人資格限制符合比例原則？」氣候訴訟的「面對氣候變遷，憲法可以要求國家做什麼」、社會正義的「國家如何促進實質平等」。

中央社引述時代力量立委陳椒華說，總統蔡英文在2019年的大法官人事同意權，從公布人選到同意權投票，僅有1個月時間，這一次更短，僅有2、3週，時程非常急迫，蔡總統在任內一再壓縮時程，現在也不顧社會批評，仍執意提名4位大法官，等於一位總統提名所有大法官，不願回歸「半半任期交錯制」，一再破壞憲政體制，讓惡例繼續循環下去。

時代力量立委邱顯智表示，臨時會最快不應早於6月底召開，應該讓被提名人回應並接受社會的審視。其次，大法官公聽會結束後，應至少間隔7天，才能進行全院聯席委員會審查，另外再增加2天，讓每一位被提名人各接受半天的詢答跟審查。

邱顯智說，大法官作為憲法與人權保障的把關者，國會理應用最嚴謹的態度來面對，時力黨團呼籲民進黨團傾聽民間心聲，不要因為選舉到了，就倉促審查，隨意背書，嚴格審查才是立法者的職責所在。

「憲法10問」大法官被提名人 台灣時力黨團宣示嚴格審查