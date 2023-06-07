在日本接受NHK專訪　台灣民眾黨主席柯文哲：兩岸不往來比吵架更可怕

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天(7日) 接受日本放送協會（NHK）專訪時指出，兩岸不往來比吵架更可怕，強調有必要重啟民進黨政府執政期間中斷的兩岸公開對話。

NHK官網今天刊登這篇專訪，裡面介紹面對台灣明年將舉行的總統大選，柯文哲是與執政的民進黨候選人，及最大在野黨的國民黨候選人並列的第3勢力受到關注。

柯文哲6月4日起訪問日本，已跟日本前首相麻生太郎及前首相野田佳彥等朝野國會議員，就台灣海峽情勢交換意見，並在今天接受NHK專訪。

柯文哲訪日第3天，6日下午密會日本前首相麻生太郎。他會後對媒體說，內容講得相當機密，不便透露。主要是談及兩岸及日本的三角關係。（台灣民眾黨提供）中央社

柯文哲（左4）5日晚間在東京接受日本台灣交流協會會長大橋光夫（右4）設宴款待，該會理事長谷崎泰明（右3）、駐台代表泉裕泰（右1）等人出席。（台灣民眾黨提供）中央社

談到台灣跟中國的關係部分，柯文哲說，「不往來比吵架更可怕」，強調有必要重啟民進黨政府執政期間中斷的兩岸公開對話。

柯文哲還說，

「台灣人希望自行決定政治制度與生活方式，確保這個原則不受侵害作為最低標準來跟中國對話」。

柯文哲提到前總統李登輝執政時期，美日台以每月約一次的頻率進行安全保障對話時說，「美日台對話框架非常重要，特別是台灣和日本應該建立更為緊密的聯繫」。

他說，只要台灣跟日本有共同認識的話，要跟美國擁有共同認識就會變得容易，並表示如果自己當選總統，希望定期舉行美國、日本及台灣高層官員的安全保障對話。

談到台灣也主張擁有主權的釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島），柯文哲說，一般來說台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可以，如果那樣的話，應該是可以跟日本的意見達成一致。

柯文哲說，「先解決沒有爭議的部分，有爭議的部分日後再處理」。

柯文哲臉書昨(6日) po出他拜會立憲民主黨「 日台議員懇談會」，與台灣女兒蓮舫（事務所）議員、笠浩史眾議員、櫻井周眾議員、熊谷裕人參議員、 源馬謙太郎 衆議院議員 げんまけんたろう（源馬謙太郎）静岡8区衆議院議員青山大人等日本政要互動交流。

趁此機會，柯文哲親自向在場日本議員友人表達誠摯謝意，感謝當2021年Covid-19在台灣爆發，台灣卻苦無疫苗時，日本無私的捐贈了400多萬劑疫苗，解決台灣人民燃眉之急。

柯文哲向蓮舫議員提到，他的兒子目前在東京帝國大學唸博士班，蓮舫議員則說她的女兒也曾經到台灣大學留學，她的祖父更是台大醫科第一屆的學長，這樣的背景，一下子就讓他們的距離拉近許多。

Po文提到，在會後的記者會，蓮舫議員用非常流利的中文回答記者的提問，甚至迸出了一句台語。蓮舫議員不僅有日本人的優雅、也有台灣人的隨性大方，是台日交流最好的橋樑。

他說，但願在不久的將來，他也能在台灣好好接待這群日本朋友們，持續深化雙邊友誼、為東亞的和平一起努力！

另外，柯文哲還透過臉書公布訪日期間向前首相野田佳彥請益影片，兩人對話觸及在野黨如何成為執政黨及核能等議題。野田評價柯文哲是值得尊敬與期待的人物。

野田佳彥現年66歲，曾於2011年9月2日到2012年12月26日擔任第95任首相，目前是立憲民主黨籍眾議員，也在黨內擔任最高顧問。

台灣民眾黨主席柯文哲訪日第2天行程，拜會10多位執政黨籍參眾議員、日本前首相野田佳彥（右）、日華議員懇談會會長古屋圭司等，獲對方允諾助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（台灣民眾黨提供）中央社

柯文哲透過影片分享訪日拜會野田佳彥的請益內容。影片中可以看到野田受訪時說，有聽聞台灣這次總統大選預計會有3人角逐，他雖然無法逐一分析每位候選人，但這次跟柯文哲碰面儘管時間短暫，能感受到身為一黨之首是值得尊敬的人物。

野田說，柯文哲擁有急重症外科經歷，是一位可以在關鍵狀況下做最後決策的人，「就這一點來看是值得期待的」。

柯文哲在對談中問到野田有什麼樣的計畫讓身為日本第二大黨的立憲民主黨成為執政黨，野田說，如果只是一味批判對方的做法，是無法取得政權；如果執政黨實行好的政策，在野黨也會給予支持。

他舉例說，前首相菅義偉任內提供台灣COVID-19疫苗，「我覺得這是正確的決斷，身為在野黨也贊同」。

柯文哲在對談中提到，現在核能在台灣也是一個熱門題目，好奇為什麼野田會反對核能。

野田表示，對於核能有所誤導，但事實上他們不是全部反對，「當然這樣的人也有，對於核能持強烈反對的大有人在」，是從2011年發生東日本大地震（台灣稱311大地震）的事故之後，對此事件抱持恐懼的人增加。

但他說，以立憲民主黨的政策來說，他們希望在2030年底前可以不依賴核能，以零核能為目標，為此打算總動員；但他們不是要動員全體反對，而是要審查是否達基準值，確認有取得地方上的理解。

中央社引述野田說：「在確認之後再重新啟用也是有可能的，並非是現在開始就堅持零核能，也需要考量目前能源的供給狀況，2030年前能不依賴核能，以再生能源為核心大方向發展。」

有關台灣日前解禁福島等5縣食品進口，野田說，就算是擔心日本有這樣的隱憂，仍然開放日本食物進口這件事，「我們對於台灣政府解禁輸入，能做出此決斷，為此獻上敬意及感謝」。

對此柯文哲表示，那個反而不是問題，「因為日本人可以吃，台灣人就可以吃」。