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美中有意「解凍」布林肯傳6月赴中國訪問

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/07 14:33
美國國務卿布林肯有意恢復2月暫緩地訪中行程，可能於6月前往中國訪問。(圖/美聯社)  

美國國務卿布林肯有意恢復2月暫緩地訪中行程，可能於6月前往中國訪問。(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）美中關係因間諜氣球事件低跌至谷底，美國國務卿布林肯訪中行程也喊「卡」，時隔四個月，傳出布林肯可能於6月安排訪問中國，美方認為，此次訪問是雙方關係「解凍」邁出的重要一步。

今年2月，飄進美國本土的中國間諜氣球遭擊落，連帶凍結的是已經降至冰點的美中關係，以及布林肯已敲定當月訪中的行程。然而美中兩國都知道，必須控管風險，控制緊張情勢。

近期雙方對於美國高層官員前往北京訪問都給予正面回應，包括國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）的訪中行程。然而中國機艦在5月底、6月初分別在南海、台海對美方機艦做出近距離挑釁，也讓美中關係再添緊張。

路透社引述一名匿名官員指出， 行程細節仍待敲定，正規劃讓布林肯在本月成行。美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，康達和柏蘭與中方展開「坦誠且富有成效的討論」；至於布林肯訪中一事，巴特爾僅以「我們期待於條件允許時，重新安排訪問」作為回應，但也強調面對面接觸是無可取代的。中國駐美大使則並未對此做出回應。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）則對近期在北京舉行的美中會談表示肯定，認為對話涵蓋「未來訪問的可能性」且「相當有用」，並向媒體表示，不久後會公布訪問相關的消息。

白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）則於6日在美國華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉辦的研討會上表示，美方與北京的交流正在改善，「溝通管道正在開放，我們能夠更具建設性地提出感興趣及關注的領域。」

坎貝爾也提及美中軍艦在台海的衝突，認為有必建立該機制，防止意外可能產生的可怕後果。他提及，中國正日益強盛成為大國，軍事力量提升、摩擦也多於以往，出現誤判、疏忽的可能性是真實存在，而且越來越大。
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