台灣關鍵評論網合併日本原生數位媒體　改名TNL Mediagene預計在美國上市

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣的關鍵評論網媒體集團日前合併日本Mediagene集團，更名為TNL Mediagene，並與特殊目的收購公司Blue Ocean在6日宣布達成最終協議，預計將使TNL Mediagene成為在美國公開上市的公司。

TNL Mediagene在官網指出，這項合併案將讓他們得以跨越日本、台灣和東南亞，提供高品質與獨立的新聞、商業、科技、科學、運動、飲食和生活風格內容。擴大其在千禧世代與Z世代中，中英日文數位產品的版圖，並擴大其人工智慧（AI)、廣告和行銷科技產品的覆蓋範圍。

TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉表示，「我們有完整的團隊與產品，為全球最具活力區域內的年輕讀者量身服務。我們獨立於現有的媒體集團，堅持保持我們的獨立性，並專注於使用科技能力，在正確的時間以他們想要的格式，提供給我們的讀者和客戶所需的內容。」

TNL Mediagene於今年5月由台北的關鍵評論網（TNL）和東京的Mediagene Inc.（MG）合併而成。

25年前成立的MG為日本的數位媒體公司，具多個原創和授權的日文品牌，包括Business Insider Japan、GIZMODO JAPAN、Lifehacker Japan、DIGIDAY JAPAN、ROOMIE和MASHING UP等媒體品牌。

根據Google Analytics資料，TNL Mediagene旗下品牌每月平均有超過5000萬不重複訪客造訪。

Mediagene執行長與共同創辦人今田素子表示，「TNL和Mediagene的結合，創造了一個一流的泛亞洲數位媒體集團。我們希望透過在美國公開上市，讓國際投資者支持我們繼續成長，成為一個提供關於亞洲（包括日本）的可靠訊息，並連結全世界的媒體公司。」

TNL Mediagene指出，根據此次交易的業務結合協議，Blue Ocean將與TNL Mediagene的一個全資子公司合併，Blue Ocean將在合併後作為TNL Mediagene的全資子公司存續，TNL Mediagene也將在那斯達克公開上市。

中央社報導，TNL Mediagene表示，由於這次合併，Blue Ocean的已發行股票和認股權證將被取消，並轉換為獲得相等的TNL Mediagene股票和認股權證的權利。這項交易使得TNL Mediagene的交易前估值達到約2.75億美元，預計此交易將於2024年第1季完成。