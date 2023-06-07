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新專輯聽起來！不可錯過的美國樂壇新人d4vd　用iPhone做音樂躲衣櫥錄音

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/07 14:01
d4vd宣傳照。（圖/環球西洋）

d4vd宣傳照。（圖/環球西洋）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)樂壇新人d4vd發行首張 EP《Petals to Thorns》。

美國18 歲創作歌手 d4vd （發音：David）本名David Burke，於2021 年底開始接觸音樂創作，起因來自上傳遊戲實況影片，因音樂版權問題慘遭下架及限制帳號，d4vd 媽媽建議他自己做音樂解決問題，他隔天馬上搜尋「如何使用 iPhone 做音樂」，並在妹妹的衣櫥裡錄音，隨後推出《Romantic Homicide》於 TikTok 爆紅，《Here With Me》在Spotify 突破5億播放次數。

@d4vdd no more nightmares ❤️ ‘SLEEP WELL’ OUT NOW EVERYWHEREEEE #d4vd #newmusic ♬ Sleep Well - d4vd

(影/d4vd TikTok)

d4vd近日推出首張 EP《Petals to Thorns》收錄9首單曲，音樂公司透露，他從小學五年級就開始寫詩，因而養成了擅於將自己代入他人視角的能力，從朋友、電影人物、甚至在遊戲中認識的網友都是他取材的對象。

d4vd表示，「在遊戲中遇到的人都比我年長，他們來自四面八方，過著和我截然不同的生活」，聽著網友們分享成人生活的難題，讓尚未有戀愛經驗的他也能深刻在歌曲中描繪渴望與愛人白頭偕老，抑或是分手後遍體麟傷等細膩情感，「我雖然沒辦法像諮商師一樣替他們解決問題，但是我可以將這些心事和問題吸收、內化再寫成歌曲，變成一首首能同理更多人的作品。」

《Petals to Thorns》全台數位平台已經上線。
d4vd
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更新時間 : 2023-06-07 15:00 GMT+08:00

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