大苑子芒果加火龍果「仲夏戀習曲」回歸

大苑子的愛文芒果系列，自四月開賣以來，已推出愛文芒果冰沙、愛文翡翠、愛文蜜朵朵、愛文鮮果咖啡及愛文芒果Double系列等品項，6/5(一)起視覺系之后「仲夏戀習曲」(130元/大杯)再度回歸，芒果加火龍果的組合，在透明杯身上創造出美麗的漸層色彩，其冰沙口感的滋味，還吃得到新鮮芒果果肉，大大滿足同時喜歡火龍果，又喜歡愛文芒果的顧客！

大苑子的火龍果來自彰化草生栽培，6月同步開賣的火龍果飲品系列，還有火龍果翡翠，搭配回甘翡翠綠茶與爽口Q彈愛玉，豐富的多層次口感，盛夏裡的當季首選！另外，百變火龍冰沙，100％新鮮現打火龍果冰沙，融合輕甜百香與蘆薈，口感綿密又沁涼；與「仲夏戀習曲」同款的仲夏霜淇淋及百變小火龍霜淇淋(110元/1支)加購價(79元/1支)，則於每週五六日在大苑子台北市府夢想店獨家開賣。

大苑子可說是台灣連鎖飲品的績優股，不但深耕台灣果農及酪農產業，年年在採購及銷售的成績上屢創新高，每年採購當季鮮果超過5000噸，來自屏東枋山枋寮、台南玉井和南化的愛文芒果系列飲品，以整顆芒果果肉不加一滴水製成，吃的到果肉及濃醇香甜的口感，深受消費者喜愛，最多1年可賣上300萬杯；自2019年開始，大苑子全面使用許慶良鮮乳做為原物料來調製鮮乳系列的飲品，並同步販售許慶良鮮乳，讓顧客在全台大苑子門市都可以買到特A級、單一乳源、且有獸醫師把關的高品質鮮乳！大苑子每年採購量達50~60萬瓶左右，占全台許慶良鮮乳供應通路量中之最，年度投入產銷金額達500萬以上，連續獲得經濟部主辦BUYING POWER社會創新暨新創產品及服務採購獎勵機制首獎。

自彰化員林起家的大苑子，每當有當令鮮果盛產滯銷時，大苑子就積極研發相關飲品，例如柳丁綠、芭樂梅及芒果冰沙等，以減輕農民損失，也保存台灣鮮果的價值；今年榮獲彰化縣推動青年永續經營企業服務計畫的「員林食品」，也一直是大苑子持續支持的青年創業品牌，大苑子暢銷飲品百年蜜仙草就是選用「員林食品」的仙草產品，大苑子支持本土產業，愛鄉愛土地、是一個真正愛台灣的本土企業品牌。