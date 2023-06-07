鐵路便當節 六福萬怡星級龍蝦便當奢華登場

台鐵第八屆鐵路便當節即將於6月9日至12日在台北車站一樓大廳舉辦，今年六福旅遊集團以奢華星級餐飲「台北六福萬怡酒店」及傳承經典美味「六福客棧」兩大品牌主題共襄盛舉，並主打美味、營養、便利，講求時令蔬果優先用、不添加過多調味，加上有酒店營養師嚴格把關，一直備受消費者喜愛，本次將在鐵路便當節活動現場推出多款限量熱銷便當，讓民眾大飽口福。

台北六福萬怡酒店首推每日限量20份的「粵皇XO龍蝦手匠饗宴」原價880元，於鐵路便當節現場只要550元，相當於現打63折，嚴選彈牙東南亞活龍蝦，搭配煎的焦香皮脆的XO醬蘿蔔糕，以及魚子白蘆筍、黃金鮭魚炒飯、芥藍牛小排、明爐烤鴨等豪華精緻菜品，完美體驗星級便當的奢華饗宴。其他便當品項還有海陸雙拼、CP值破表的「鮭魚&戰斧黑椒豬排」、豐厚膠原蛋白的「茄汁慢燉牛頰」、香酥軟嫩的「避風塘四季魚排」等招牌特色主菜，便當售價130元起。

而六福客棧便當則復刻《六福客棧金鳳廳》推出兩款限定便當，包含明星招牌菜「明爐烤鴨」，完美重現當年令人魂牽夢縈的獨門醬汁，與主廚數十年經驗，精準掌握火候烤至皮酥肉嫩的烤鴨，色豔味鮮，一口咬下彷彿回到當年金鳳廳飲茶的懷舊時光。另外一款則是「湘式宮保雞丁」，選用軟嫩的去骨雞腿結合湘辣醬汁，香麻爽口，在夏季品嘗更是清爽開胃，便當售價150元起。

此外鎖定電商平台搶攻上班族團購商機，消費者除了可親臨活動現場或據點購買外，亦可使用Line官方帳號或上六福美饌官網訂購，各式便當一目了然，大大滿足了公司團訂的便利性，消費滿2500元還可享10公里內免運費服務。