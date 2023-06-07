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破除減重迷思！空腹運動恐越動越累 甚至掉肌肉！台灣醫教你提高脂肪燃燒的飲食撇步

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/07 12:17
減重醫師蕭捷健提醒，空腹運動會導致肌肉量減少，建議運動的前一餐應攝取澱粉，或至少吃根香蕉。（圖／pixabay）

減重醫師蕭捷健提醒，空腹運動會導致肌肉量減少，建議運動的前一餐應攝取澱粉，或至少吃根香蕉。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　台北報導）坊間有說法認為，空腹狀態下運動可以燃燒更多脂肪，但減重醫師蕭捷健提醒，空腹運動會導致肌肉量減少，建議運動的前一餐應攝取澱粉，或至少吃根香蕉。

蕭捷健表示，根據1976年的研究（Influence of glucose ingestion on fuel hormone response during prolonged exercise），如果在有氧運動前攝取碳水化合物，身體會傾向於燃燒碳水化合物；而空腹運動則會燃燒更多的體內脂肪。從那時起，空腹運動可以燃燒更多脂肪的觀點就持續流傳了二十幾年。

然而，2014年，國際運動營養學會（ISSN）在一項為期一個月的研究中發現，兩組人群在攝取相同熱量和營養的情況下，無論是空腹運動還是飽食後運動，他們的體脂肪減少的程度都相同，身體組成也無明顯差異。

這是因為人體有自我平衡的調控機制，雖然空腹運動時燃燒了更多的體脂肪，但是運動後的一整天，燃燒的體脂肪比例就會降低。

也就是說，身體是會自動平衡的！

蕭捷解釋，對於正在進行低碳飲食減重的人來說，空腹運動可能導致你的肌肉量減少。但當你前一天晚上吃了不少澱粉，或者在維持體重或增肌的情況下，早上空腹運動是有好處的。

為何前一天進行低碳飲食，早上空腹運動會減到肌肉呢？蕭捷健進一步解釋，當你進行低碳飲食減重，晚上不攝取澱粉，那麼到了次日早晨，無論是肝臟還是肌肉的肝醣都可能已經清空。在這種情況下，空腹運動可能會使你感到乏力，運動效率低下，甚至可能會導致身體開始分解肌肉以產生能量。

這種情況可能會導致身體疲勞，並釋放更多壓力荷爾蒙（因為你的身體可能會誤以為你正在經歷飢荒並需要逃跑），這可能使得脂肪更難燃燒。

因此如果你打算在早上運動，你應該在早餐或前一天晚餐中攝取澱粉。如果你在下午運動，你應該在午餐中攝取澱粉。如果你在晚上運動，你應該在晚餐中攝取澱粉。如果沒有，運動前至少吃根香蕉。

即使你沒有攝取澱粉，研究也發現，運動前先吃蛋白質和咖啡，可以有效地提高脂肪燃燒的效率。
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空腹運動

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