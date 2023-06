破除減重迷思！空腹運動恐越動越累 甚至掉肌肉！台灣醫教你提高脂肪燃燒的飲食撇步

(台灣英文新聞/醫藥組 台北報導)坊間有說法認為,空腹狀態下運動可以燃燒更多脂肪,但減重醫師蕭捷健提醒,空腹運動會導致肌肉量減少,建議運動的前一餐應攝取澱粉,或至少吃根香蕉。

蕭捷健表示,根據1976年的研究(Influence of glucose ingestion on fuel hormone response during prolonged exercise),如果在有氧運動前攝取碳水化合物,身體會傾向於燃燒碳水化合物;而空腹運動則會燃燒更多的體內脂肪。從那時起,空腹運動可以燃燒更多脂肪的觀點就持續流傳了二十幾年。

然而,2014年,國際運動營養學會(ISSN)在一項為期一個月的研究中發現,兩組人群在攝取相同熱量和營養的情況下,無論是空腹運動還是飽食後運動,他們的體脂肪減少的程度都相同,身體組成也無明顯差異。

這是因為人體有自我平衡的調控機制,雖然空腹運動時燃燒了更多的體脂肪,但是運動後的一整天,燃燒的體脂肪比例就會降低。

也就是說,身體是會自動平衡的!

蕭捷解釋,對於正在進行低碳飲食減重的人來說,空腹運動可能導致你的肌肉量減少。但當你前一天晚上吃了不少澱粉,或者在維持體重或增肌的情況下,早上空腹運動是有好處的。

為何前一天進行低碳飲食,早上空腹運動會減到肌肉呢?蕭捷健進一步解釋,當你進行低碳飲食減重,晚上不攝取澱粉,那麼到了次日早晨,無論是肝臟還是肌肉的肝醣都可能已經清空。在這種情況下,空腹運動可能會使你感到乏力,運動效率低下,甚至可能會導致身體開始分解肌肉以產生能量。

這種情況可能會導致身體疲勞,並釋放更多壓力荷爾蒙(因為你的身體可能會誤以為你正在經歷飢荒並需要逃跑),這可能使得脂肪更難燃燒。

因此如果你打算在早上運動,你應該在早餐或前一天晚餐中攝取澱粉。如果你在下午運動,你應該在午餐中攝取澱粉。如果你在晚上運動,你應該在晚餐中攝取澱粉。如果沒有,運動前至少吃根香蕉。

即使你沒有攝取澱粉,研究也發現,運動前先吃蛋白質和咖啡,可以有效地提高脂肪燃燒的效率。