聯合國安理會新選5個非常任理事國　斯洛維尼亞大勝俄盟國白俄羅斯

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）阿爾及利亞、蓋亞那、獅子山共和國、韓國和斯洛維尼亞美東時間6日獲選為聯合國安全理事會非常任理事國，自2024年元旦起算，任期兩年。俄羅斯的盟國白俄羅斯則被拒於門外。

聯合國安理會由15個成員國組成，其中5國是擁有否決權的常任理事國，分別是英國、中國、法國、俄羅斯和美國。另外10個非常任理事國席位平均分配給所有地區，各有兩年任期，每年重新選出5國更替。

綜合台灣中央社與法新、路透等外電報導，此次五席非常任理事國當中，只有東歐地區出現兩國競爭局面, 加上其中一國是在俄烏戰爭中挺俄羅斯的白俄羅斯, 因此備受矚目。

聯合國安理會大會最後在不記名投票中以153票贊成、38票反對的結果，選出斯洛維尼亞為代表東歐地區的非常任理事國，角逐同一席位的白俄羅斯落選。

We did it!



In 2024–2025, #Slovenia will be a non-permanent member of the #UNSC. In the 1st round, we received the support of 153 countries.



Today is a great day for Slovenia.



will actively contribute to peace & security, & to the integration of the divided UN SC. pic.twitter.com/K5ovkuDfYu — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) June 6, 2023

「人權觀察」（Human Rights Watch）組織駐聯合國主任夏邦諾（Louis Charbonneau）說：「今天的大會表決顯示了聯合國選舉中的競爭何以重要…聯合國成員國無疑認定，白俄羅斯在國內嚴重侵犯人權、替俄羅斯掩飾在烏克蘭犯下的暴行，因此沒有資格在安理會這個重要的人權捍衛機構服務。」

“U.N. member states doubtlessly decided that Belarus’ grave human rights abuses at home and whitewashing of Russian atrocities in Ukraine disqualify it from serving on the Security Council, a crucial body for safeguarding human rights,” said Louis Charbonneau, U.N. director at Human Rights Watch. (Associated Press)

阿爾及利亞與獅子山將代表非洲，韓國代表亞洲太平洋地區，蓋亞那代表拉丁美洲與加勒比海地區。

這5個新的非常任理事國將取代阿爾巴尼亞、巴西、加彭、迦納和阿拉伯聯合大公國。