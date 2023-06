聯合國安理會新選5個非常任理事國　斯洛維尼亞大勝俄盟國白俄羅斯

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)阿爾及利亞、蓋亞那、獅子山共和國、韓國和斯洛維尼亞美東時間6日獲選為聯合國安全理事會非常任理事國,自2024年元旦起算,任期兩年。俄羅斯的盟國白俄羅斯則被拒於門外。

聯合國安理會由15個成員國組成,其中5國是擁有否決權的常任理事國,分別是英國、中國、法國、俄羅斯和美國。另外10個非常任理事國席位平均分配給所有地區,各有兩年任期,每年重新選出5國更替。

綜合台灣中央社與法新、路透等外電報導,此次五席非常任理事國當中,只有東歐地區出現兩國競爭局面, 加上其中一國是在俄烏戰爭中挺俄羅斯的白俄羅斯, 因此備受矚目。

聯合國安理會大會最後在不記名投票中以153票贊成、38票反對的結果,選出斯洛維尼亞為代表東歐地區的非常任理事國,角逐同一席位的白俄羅斯落選。

We did it!



In 2024–2025, #Slovenia will be a non-permanent member of the #UNSC. In the 1st round, we received the support of 153 countries.



Today is a great day for Slovenia.



will actively contribute to peace & security, & to the integration of the divided UN SC. pic.twitter.com/K5ovkuDfYu